更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

蕾哈娜將登超級盃中場秀 為移民和黑人女性發聲

2023/2/10 20:30
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社鳳凰城9日綜合外電報導）美國流行樂天后蕾哈娜說，12日她會運用職業美式足球聯盟NFL冠軍賽中場秀表演，為移民和黑人女性發聲。蕾哈娜4年前為了抗議種族歧視問題，拒絕在超級盃中場秀表演。

美國體壇盛事美式足球超級盃於12日開打，堪薩斯酋長（Kansas City Chiefs）將與費城老鷹（Philadelphia Eagles）爭奪冠軍，曾奪下9座葛萊美獎的蕾哈娜（Rihanna）擔綱中場秀演出。超級盃往往是全美年度收視率最高的節目。

法新社報導，出生於加勒比海島國巴貝多的蕾哈娜去年5月生下一個兒子，如今已經有7年沒有現場表演過。

她今天在記者會表示：「超級盃是世界上最大的舞台之一。雖然這很可怕，因為我已經7年沒有站上舞台了，但這一切的挑戰同時也令我興奮。」

蕾哈娜曾拒絕2019年超級盃中場秀的演出邀約，原因是為了聲援NFL舊金山49人隊前球星卡珀尼克（Colin Kaepernick）。

卡珀尼克2016年曾在比賽前的國歌演奏期間單膝跪地，以抗議種族歧視和警察暴力執法問題，豈料後來遭到聯盟封殺，而蕾哈娜為了聲援他，推辭2019年超級盃中場秀演出機會。（譯者：陳昱婷/核稿：陳彥鈞）1120210

#蕾哈娜
#美式足球超級盃
#卡珀尼克
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族