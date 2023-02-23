台灣女足友誼賽大勝 王湘惠哽咽感謝球迷支持

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

台灣女足23日國際友誼賽與巴布亞紐幾內亞交手，台灣隊陳燕萍（白色球衣）第29分鐘率先射門破網，最終以5比0勝出。（中華足協提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月23日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣女足歷經世界盃「10搶3」洲際附加賽與巴拉圭一役失利，今天國際友誼賽以5比0大勝巴布亞紐幾內亞，隊長王湘惠賽後受訪時哽咽，眼角還泛著淚光，感謝球迷的支持。

2023紐澳女子世界盃「10搶3」洲際附加賽在紐西蘭舉行，世界排名第39名台灣女足19日首戰與巴拉圭鏖戰至PK大戰，最終以2比4落敗，與同在C組巴布亞紐幾內亞同樣都無緣世界盃。

台灣女足收拾心情，今天與排名第51名的巴布亞紐幾內亞進行國際友誼賽，先發陣容也有所調整，改由蘇育萱、李綉琴先發，提升攻擊火力，剛開賽就帶給對手後防不少威脅。

台灣隊許翊筠第23分鐘右路吊中意外破門，可惜隨即經影像輔助裁判技術（VAR）判定越位，空歡喜一場。

台灣女足攻勢頻頻，8分鐘內踢進3球，包括陳燕萍第29分鐘率先射門破網，包欣玄第34分鐘左腳起射以及第37分鐘蘇育萱破門，而李綉琴傳球到位，也是上半場台灣女足能以3球領先的關鍵。

下半場台灣女足陸續換上年輕球員磨練經驗，第65分鐘從左路開出角球，替補上陣的小將丁家英將球送入球門，11分鐘後輪到李綉琴進球，擴大領先優勢。

巴布亞紐幾內亞與台灣隊實力有段差距，傳球精準度不理想，直到第84分鐘才出現第一次射門，被台灣隊門將程思瑜成功擋下，台灣隊最終以5比0勝出。

台灣女足總教練顏士凱賽後接受轉播單位訪問時表示，這次附加賽旅程像是在洗三溫暖，前一場與巴拉圭的比賽，帶給球隊很大的衝擊，到今天友誼賽大勝對手，他認為球員們將能從中獲得不少經驗和養分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

隊長王湘惠除了感謝球迷和辛苦備戰比賽的隊友外，她提到，「台灣現在環境，其實也很困難，鼓勵這些女生，有夢想的人要堅持下去，很感謝有這個機會來到這個舞台」，王湘惠受訪過程中一度哽咽，眼角還泛著淚光。

台灣女足附加賽之旅告一段落，李綉琴表示，希望有機會能參加下一屆世界盃，也鼓勵隊友們朝著共同目標前進，「雖然很辛苦，但要奮不顧身去挑戰」。（編輯：謝雅竹）1120223