WTA杜拜女網賽 詹家姊妹輕取頭號種子晉4強

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（中央社記者黎建忠台北23日電）「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴在WTA杜拜女網賽女雙8強，當地時間22日以6比1、6比3輕取大會頭號總子、美國組合皮古拉（Jessica Pegula）和高夫（Coco Gauff），如願闖進4強。

詹詠然和妹妹詹皓晴相隔7個多月再度攜手搭檔，前一站在WTA 500等級的杜哈女網賽止步女雙8強，本週再接再厲，在WTA 1000等級的杜拜女網賽順利解決對手晉級4強。

詹家姊妹首盤勢如破竹，在雙方局數1比1之後，連破對手3次發球局，自己的發球局則是全都順利保住，很快的僅用了29分鐘就順利拿下。

詹家姊妹第2盤同樣沒給對手太多機會，在1比0領先下，再度破了對手的第1個發球局，順利取得2比0領先。等於從第1盤橫跨第2盤，她們連破對手4個發球局。

隨後雙方一路互保發球局來到第9局，輪由詹家姊妹發球，她們很快就取得40比15、握有2個賽末點，而她們也沒讓機會溜走，直接拿下帶走比賽勝利，這也是詹家姊妹相隔4年後再度重回杜拜女網賽4強。

對手皮古拉和高夫兩人合作雙打表現很出色，去年攜手拿下3座冠軍，也是去年法網亞軍，上週更順利衛冕杜哈女雙冠軍。（編輯：張雅淨）1120223