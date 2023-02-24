杜拜女網賽 詹詠然、詹皓晴本季合拍首闖決賽

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北24日電）台灣網球雙打姊妹花詹詠然與詹皓晴今天在杜拜女網賽女雙4強賽，激戰至決勝盤搶10大戰才分出勝負，最終以2比1戰勝美國選手柯拉芙琪珂與荷蘭選手舒由絲，挺進決賽。

詹詠然與詹皓晴連續2站在中東賽事聯手出擊，上一站杜哈女網賽止步8強，本週轉戰阿拉伯聯合大公國，參加杜拜女網賽，為世界女子職業網球協會（WTA）1000分等級的頂級大賽，詹皓晴過去曾在2018年與中國女將楊釗煊奪得女雙冠軍。

詹詠然與詹皓晴這次女雙前3輪都是以直落二過關，其中8強賽更以6比1、6比3爆冷淘汰頭號種子的美國組合高夫（Coco Gauff）與皮古拉（Jessica Pegula），繼2019年後再度重返4強。

詹家姊妹4強賽對手為大會第3種子美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）與荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs），詹家姊妹開賽連保帶破，連拿3局，並在盤末再度破發得手，以6比1搶下首盤。

詹家姊妹次盤錯失先攻破對手發球局機會後，第2局發球局也未能保住，陷入0比3落後，雙方盤中上演破發大戰，詹家姊妹一度後來居上，但未能把握機會，以4比6丟掉次盤。

決勝盤搶10大戰，詹家姊妹一開始就取得3比0領先，儘管一度被逆轉，但詹家姊妹沉穩應對，連得7分關門，以10比4勝出，搶下決賽入場券。

詹皓晴2月與吳芳嫺曾在泰國華欣女網賽封后，這次將與姊姊詹詠然尋求本季合拍的首冠。（編輯：管中維）1120224