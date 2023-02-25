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T1谷毛唯嘉決勝節連得5分奠勝基 獵鷹力退太陽

2023/2/25 20:27（2/25 20:36 更新）
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台灣職籃T1聯盟例行賽持續展開，台南台鋼獵鷹隊25日靠著谷毛唯嘉在決勝節倒數2分鐘頂住壓力、連得5分，終場助隊以91比84擊敗台中太陽隊。（台南台鋼獵鷹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
台灣職籃T1聯盟例行賽持續展開，台南台鋼獵鷹隊25日靠著谷毛唯嘉在決勝節倒數2分鐘頂住壓力、連得5分，終場助隊以91比84擊敗台中太陽隊。（台南台鋼獵鷹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年2月25日
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）台灣職籃T1聯盟台南台鋼獵鷹今天靠著谷毛唯嘉決勝節還剩2分鐘連得5分反超，最終以91比84擊敗台中太陽，收下3連勝。

T1聯盟今天在台中、新北兩地開打，台南台鋼獵鷹與台中太陽碰頭，另一場則由高雄全家海神與新北中信特攻交手。

獵鷹洋將飛斯特（Nick Faust）今天在球場度過30歲生日，面對隊友布拉（Sim Bhullar）首節就陷入犯規麻煩時，飛斯特替補上陣展現過人運動能力及導傳視野，加上球隊攻勢多點開花，獵鷹首節以25比18領先。

獵鷹次節火力全開、一度將差距拉開至24分，飛斯特個人單節獨攬10分，而太陽隊在第2節尾聲靠著外線追分，追成僅剩7分差。

下半場獵鷹陷入得分乾旱期，被太陽打出一波17比2攻勢超前比分，而獵鷹第3節末段靠著包括飛斯特三分球在內、一波7比0攻勢，再度反超。

兩隊末節陷入拉鋸戰，倒數2分鐘獵鷹谷毛唯嘉頂住壓力，投進三分球、連拿5分，助球隊要回領先，讀秒階段飛斯特、谷毛唯嘉6罰4中，追加保險分，最終獵鷹以91比84獲勝，隊史作客台體大體育館首勝入袋。

獵鷹隊總監吳志偉賽後表示，這是一場內容非常好的比賽，但球員下半場有點鬆懈，所幸第3節尾端有找回狀態、專心在場上，才拿下勝利。

壽星飛斯特繳出在T1聯盟生涯最佳19分、3籃板、5助攻、3抄截成績，他指出，很開心在30歲生日當天球隊贏球，「看見場上大家團結一心、氣氛非常好，也希望球隊能繼續連勝下去」。

另一場比賽，特攻靠著洋將金恩（Ｎick King）轟下33分，另有9籃板、3助攻，以93比86擊敗海神，邁向4連勝。

海神隊洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）傷癒歸隊首戰，繳出全隊最佳的28分、17籃板成績，但未能幫助球隊拿下勝利。（編輯：李亨山）1120225

#飛斯特
#谷毛唯嘉
#獵鷹
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