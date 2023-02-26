WBC熱身賽 富邦悍將黃保羅中繼飆速150公里賞古巴6K[影]

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世界棒球經典賽古巴代表隊26日在新莊棒球場與富邦悍將隊打自辦熱身賽，悍將隊18歲好手黃保羅（圖）投2局讓古巴隊6上6下，飆速150公里。中央社記者張新偉攝 112年2月26日

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）世界棒球經典賽古巴隊今天自辦熱身賽與富邦悍將交手，悍將隊18歲好手黃保羅投2局讓古巴隊6上6下，飆速150公里也很吸睛。悍將總教練丘昌榮說，黃保羅企圖心強，上場感覺很興奮。

世界棒球經典賽古巴代表隊提前來台備戰，今天在新莊棒球場與富邦悍將隊打自辦熱身賽。悍將隊2局靠著失誤、楊瑞承、周佳樂安打先馳得點，4局再靠著張進德二壘打、李宗賢補上二壘打多拿1分。

悍將隊江國豪先發投3局無失分，黃保羅4局登板中繼，投2局讓打者6上6下、無失分，最快球速150公里，表現也很吸睛，陳韋霖6局登板2人出局後被敲出全壘打失掉1分，陳冠勳、李建勳、富藍戈依序登板，都沒有再掉分數。

影片來源：CPBL 中華職棒

丘昌榮表示，今天開賽前大家看起來都蠻緊張的，周佳樂2局打出的安打落點不錯，也是一種鼓舞，李宗賢4局適時安打添分，希望可以盡快找回信心。

丘昌榮稱讚投手群投得不錯，也提到黃保羅本身企圖心很強，上場投球感覺很興奮，官辦熱身賽時會觀察投球後的恢復狀況，再來考慮怎麼安排，看是要排入固定先發輪值或投一場會休比較久的時間。

黃保羅表示，古巴是國家隊，身材看起來很厚實，剛開始也會有點怕怕的，但今天上場興奮的感覺大於緊張，雖然沒有被打出安打，但控球不太穩定，賽前設定直球為主、變化球搭配，面對打者第一球都是壞球是需要再修正的地方。（編輯：管中維）1120226

影片來源：CPBL 中華職棒

悍將隊18歲好手黃保羅26日對古巴隊第4局登板中繼，投2局讓打者6上6下、無失分，最快球速150公里。中央社記者張新偉攝 112年2月26日