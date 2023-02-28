廖文揚、吳桀睿轉換身分 擔任獅隊教練有新挑戰

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中華職棒統一獅隊吳桀睿（中）本季因肩傷退役，轉任基地訓練教練，負責傷兵復健；面對新挑戰，他表示，現在要用另外一種身分幫助隊友，成為防護員與教練團中間的橋梁。（統一獅隊提供）中央社記者楊啟芳傳真 112年2月28日

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（中央社記者楊啟芳台北28日電）中華職棒統一獅隊本季教練團找回廖文揚擔任二軍牛棚教練；吳桀睿則因肩傷退役，擔綱基地訓練教練，負責傷兵復健。從選手變成教練，兩人身分轉換後都有新的挑戰。

獅隊今天發布新聞稿表示，前獅隊投手廖文揚在2019年季後透過擴編選秀被味全龍挑走，今年初結束與味全龍合約後，恰巧獅隊有牛棚教練缺額，總教練林岳平特別詢問廖文揚是否願意擔任二軍牛棚教練，他也樂意回到獅隊。

廖文揚表示，雖然與年輕投手比較不熟，但會跟鄭博壬、羅錦龍與賴泊凱3名投手教練互相協助配合，提醒選手該注意的地方。春訓期間，4名投手教練為訓練年輕小將膽量，每天集合前都會指定一名年輕投手才藝表演。

吳桀睿則是因肩傷告別球員身分，轉任基地教練，他對這個角色並不陌生，「因為一直很喜歡觀察隊友，現在只是用另外一種身分幫助隊友，成為防護員與教練團中間的橋梁，整合基地傷兵訓練菜單。」

吳桀睿在2019年為了復健，到日本鳥取訓練中心取經，他指出，因為受傷後身體肌肉會產生變化，在鳥取學習的身體掌控運用方式，也讓他開啟復健課程的契機。

吳桀睿過去當球員時，左投林子崴喜歡找他丟球，因為吳桀睿會透過觀察投球狀況、品質與內容給予建議。成為基地教練後，吳桀睿將透過自身經驗給予傷兵心理與身體幫助，更重要是在選手快要受傷前發現跡象，提早預防。（編輯：張雅淨）1120228