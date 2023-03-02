林盛恩木棒聯賽先發飆速152公里 斷平鎮連霸夢

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（中央社記者謝靜雯嘉義2日電）高中木棒聯賽穀保家商今天8強派出具旅外實力的投手林盛恩先發，林盛恩5.2局無失分、飆速152公里，率隊擊敗平鎮高中晉級4強，扛起關鍵比賽讓人有信任感，但總教練周宗志也有提醒情緒控管。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）8強賽穀保家商今天與平鎮高中碰頭，穀保派出最快球速可達154公里的火球男林盛恩先發，林盛恩今天狀況沒有到最好，但仍然展現壓制力。

林盛恩今天總計用80球投5.2局，被敲出3支安打，投出5次三振、3次四死球保送，最快球速152公里，幫助球隊以5比0拿下勝利、拿下勝投，也中斷平鎮連霸夢。

穀保總教練周宗志表示，與平鎮對戰這麼多次，開局都蠻重要的，林盛恩登板大家對他的信任感比較好，所以安排讓他擔任先發投手，但賽前教練團就有設定，不管投幾局最多就是80球換投，但沒有事先跟他講。

周宗志給林盛恩今天表現打70分，林盛恩今天變化球的控制和壓制力不是特別好，有幾顆球可能也有受到主審沒有撿影響心情，情緒控管上沒有這麼好，但林盛恩已經高三、這樣的狀況不應該發生。

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林盛恩表示，今天1局隊友就幫忙打下分數，所以投球策略跟開賽前設定的有些微不同，不變的是攻擊打者的內角，今天狀況不是特別好、策略簡單一點，投給打者打、讓守備幫忙，整體內容不錯。

林盛恩表示，上屆木棒聯賽也有對到平鎮，這次感覺沒有這麼緊張，點名平鎮最難對付的打者是開路先鋒第一棒陳致語，兩好球之後不管什麼球路都會出棒破壞、展現纏鬥性，今天林盛恩被敲出3支安打，其中2支安打都是被陳致語敲出。（編輯：李亨山）1120302