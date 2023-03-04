木棒聯賽普門亞軍 對手穀保教頭讚：A級球隊

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111學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰4日舉行，由高雄市普門中學與新北市穀保家商交手，雙方打至延長賽，普門終場以0比1吞敗，拿下亞軍，先發投手朱育成無關勝敗。中央社記者謝靜雯攝 112年3月4日

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（中央社記者謝靜雯嘉義4日電）高中木棒聯賽普門中學今天冠軍戰與穀保家商交手，鏖戰至延長賽第8局以0比1吞敗、拿下亞軍，追平隊史紀錄，延長賽短打戰術失敗影響士氣，但對手穀保總教練周宗志稱讚普門已晉升成A級球隊。

111學年度高中棒球聯賽（木棒組）冠軍戰普門中學今天與穀保家商交手，兩隊正規7局打完0比0僵持不下，普門8局上首名打者短打戰術失敗，接下來2名打者沒能突破，沒有攻下分數，穀保8局下靠著再見高飛犧牲打拿下致勝分。

普門延長賽輸球、拿下亞軍，追平隊史木棒聯賽最佳成績，總教練洪榮宏表示，今天比賽已經沒有保留，僵持了7局，延長賽8局短打戰術沒有成功，團隊士氣往下掉，面對穀保這種常常打冠亞軍的球隊、經驗很好，冠軍戰輸球當然很可惜。

普門今天先發投手朱育成表現也不遜色，綜計用79球投5.1局，被敲出6支安打，投出4次三振、無失分，無關勝敗，呂昱廷後援登板失掉1分非責失分、承擔敗投。

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洪榮宏表示，昨天觀察穀保與台東體中4強賽，穀保對東體投手的大曲球、變化球掌握不好，朱育成有出色的大曲球，所以選擇冠軍戰讓他先發，這場比賽已經算投得很完美，教練團會給球員們正面的鼓勵。

普門冠軍戰吞敗，但對手穀保總教練周宗志給他們很高的評價，周宗志表示，去年黑豹旗冠軍戰也是穀保和普門交手，普門此批球員從高一就開始重建，高一打到現在、真的進步成長很多，不管是投手還是打者，「他們已經是常勝的A級球隊了」。（編輯：李亨山）1120304