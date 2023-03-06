更多編輯台推薦新聞：
WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？
運動

WBC經典賽一日棒球迷做功課 又不是世界盃台灣人在瘋什麼？

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年
文化

獨家／奈良美智「朦朧潮濕的一天」 4/1起台灣巡展10年

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」
運動

李維拉讚前隊友王建民懷抱夢想 可惜跑壘受傷「生涯就不一樣了」

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體
國際

聯合國邁出重大一步 提新方法監測全球溫室氣體

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
不斷更新／經典賽吳念庭2分全壘打 台灣4比12落後巴拿馬
首頁 / 運動

生涯WTA首冠 烏克蘭女將：獻給家鄉奮戰同胞

2023/3/6 14:26
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社奧斯汀5日綜合外電報導）烏克蘭網球女將柯絲堤雅克今天擊敗俄羅斯對手，拿下生涯第1座世界女子職業網球協會（WTA）賽事冠軍。她賽後表示要將冠軍獻給國家以及「所有正在奮戰和垂死的人」。

法新社報導，20歲的柯絲堤雅克（Marta Kostyuk）在美國德州奧斯汀（Austin）進行的奧斯汀公開賽（ATX Open）女單決賽中，以6比3、7比5擊敗俄羅斯選手葛拉切娃（Varvara Gracheva）後，倒在場上啜泣。

世界排名52的柯絲堤雅克在頒獎儀式中說：「以我目前處境來說，贏得這座冠軍意義非凡。」

「我想把冠軍獻給烏克蘭，獻給所有目前正在奮戰及垂死的人。」

在掌聲和歡呼聲後，柯絲堤雅克補充道：「當然，無論什麼時候，這都是非凡的一刻。」

柯絲堤雅克過去即坦率批評網壇在俄羅斯全面入侵烏克蘭上的因應，說光是反戰的陳腔濫調是不夠的。

1月打澳網時，柯絲堤雅克點名塞爾維亞好手喬科維奇（Novak Djokovic）的父親，說看到對方與一名拿著一面印有俄國總統蒲亭（Vladimir Putin）頭像旗幟的球迷合影，讓她「非常難過」。

柯絲堤雅克在打美網時，也曾拒絕和白俄羅斯的艾薩蘭卡（Victoria Azarenka）握手。

去年2月，白俄羅斯允許俄軍取道白俄全面入侵烏克蘭後，引發全球體壇抵制，不准兩國選手代表國家參賽。（譯者：李晉緯/核稿：蔡佳敏）1120306

#柯絲堤雅克
#烏克蘭
#俄羅斯
喬科維奇
喬科維奇退出印地安泉網賽 疑聲請疫苗豁免失敗喬科維奇爭取破例入境美國參賽 美網球界相挺
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族