WTT新加坡大滿貫賽 陳思羽闖進女雙16強

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台灣桌球好手陳思羽（左）13日與香港選手李皓晴（前右）在新加坡大滿貫賽女雙首輪賽事攜手出擊，以3比1擊敗新加坡組合魏睿萱、王歆茹，挺進16強。中央社 112年3月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）台灣桌球選手陳思羽與香港選手李皓晴今天在WTT新加坡大滿貫賽女雙首輪，歷經首局先失利，隨後連追3局，最終以3比1擊敗新加坡組合魏睿萱與王歆茹，晉級16強。

陳思羽這次在新加坡舉行的世界桌球職業大聯盟（WTT）大滿貫賽，單打、雙打、混雙都有參賽，儘管女單止步首輪，但混雙與台灣一哥林昀儒聯手，稍早以3比1擊敗巴西組合伊西（Vitor Ishiy）與布魯娜（Bruna Takahashi），挺進8強。

陳思羽這次女雙與香港選手李皓晴再度攜手，今天首輪出戰地主新加坡組合魏睿萱與王歆茹，「台港組合」開賽還在適應、調整，首局以9比11棄守。

「台港組合」次局重振旗鼓，儘管在5比3領先時被逆轉，但隨後展現韌性，並在末段拉出3比0攻勢，以11比9搶下。

「台港組合」第3局乘勝追擊，開局就連得6分，打出氣勢，以11比3再下一城，搶先聽牌。

第4局儘管兩組人馬互相拉鋸，但「台港組合」關鍵時刻穩住陣腳，以4比0攻勢關門成功，以11比7勝出，收下16強門票，陳思羽個人單日第2勝到手。

陳思羽與李皓晴前進16強後，還有硬仗要打，對手為世界第一的中國女雙組合孫穎莎與王曼昱。（編輯：李亨山）1120313