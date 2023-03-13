射箭企聯選秀狀元 蘇芯羽改名後重新出發

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第5屆中華企業射箭聯賽選秀會13日登場，蘇芯羽被握有狀元籤的台中銀行選中，成為選秀狀元。中央社記者黃巧雯攝 112年3月13日

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（中央社記者黃巧雯台北13日電）蘇芯羽去年一度想放棄射箭夢，但入選世大運國手，讓她重燃希望，1個月前剛改名的她，今天被台中銀行選中，為第5屆中華企業射箭聯賽選秀狀元，她期盼未來能選上奧運國手。

第5屆中華企業射箭聯賽選秀會今天登場，選秀會依去年例行賽排名倒序進行，依序為台中銀行、彰化銀行、新濠建設、寒舍集團、新北凱撒、新竹市愛山林射箭隊，選秀會男、女選手各22人、24人報名，最終20人獲選（含指名權、自由選手）。

蘇芯羽被握有狀元籤的台中銀行選中，成為選秀狀元，東京奧運國手鄧宇成在首輪第2順位獲得彰化銀行青睞，同在首輪獲選的還有彭家楙，將成為新濠建設射箭隊一員。

就讀清華大學的蘇芯羽歷經4年在協會青年隊磨練，今天選秀會成為第一位唱名的選手，她回想起當下，腦筋一片空白，不知道該走到哪個位置，讓她一度相當尷尬。

蘇芯羽原名蘇思敏，她接受中央社訪問透露，2月才剛改名，希望新名字能讓她在射箭這條路發展更順遂，而今天成為選秀狀元，讓她感覺到獲得肯定。

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歷經亞運選拔失利，蘇芯羽去年一度想要放棄射箭，後來獲選世大運國手後，讓她更想要證明自己，期待能在今年全大運繳出好成績，並力拚巴黎奧運國手資格。

新濠建設今年成為中華企業射箭聯賽新成員，取代去年台南射箭隊，加上原有的協會青年隊，新賽季隊伍數不變，聯盟會長邱炳坤今天宣布，開幕戰預計4月8日登場，將在新北市新莊田徑場舉行，今年比賽場地除了遍及新北、台中，台南外，還將首度前進花蓮，希望藉由讓選手適應不同地區的風向、日照，為國際賽做準備。（編輯：張雅淨）1120313