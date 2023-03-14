高協推「扎根531計畫」 盼基層學校都有高球校隊

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中華民國高爾夫協會理事長王政松積極推出「基層扎根531計畫」，希望把高球選手的餅做大，讓基層的學校都能有高爾夫校隊。中央社記者黎建忠攝 112年3月14日

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（中央社記者黎建忠台北14日電）體育署從2021年推出「高爾夫6年振興計畫」漸有成效，中華民國高爾夫協會理事長王政松今天再端出「基層扎根531計畫」，希望從小學選手部分著手，讓各級學校都能有高球校隊。

「基層扎根531計畫」是希望每個縣市至少5間小學、3間國中、1間高中都能有固定的高爾夫校隊，目前先從台北市試辦，希望再推廣到六都，最後再延伸到全台灣22個縣市。

體育署的「高爾夫6年振興計畫」目前補助約230所學校各新台幣20萬元興建硬體設備，讓學生體育課都可以接觸到高爾夫這項運動，但要培育選手、人才，確實還不夠用。

王政松說：「531計畫希望在6年之後，全台灣基層校隊總人數可以達到1500人以上，目前先從台北市實行，現在已經有10間小學確定會成立高爾夫校隊，而每間學校也可獲得至少30萬的經費用在校隊身上。」

王政松透露，「這些經費來源全都是由民間企業贊助，有些也都是選手的父母親抱著回饋母校的心情，但只要北市先成立起來，就可以舉辦小學的校隊聯賽，這樣對於選手、帶隊教練的未來都很有幫助。」

今天出席記者會的，還有來自北市濱江國小和幼兒園的2名小朋友。就讀小學2年級的陳映慈，球齡不過2年，已在今年初以70桿的成績拿下「劉依貞月賽」冠軍。

她笑說：「原本都只能自己打、自己練習，現在有了校隊之後，多了很多同學可以一起，也讓這個運動變好玩了。」

還就讀幼兒園大班的妹妹陳映辰則童言童語地說：「我要跟姊姊一起一直打高爾夫。」她們的媽媽無奈笑說：「她們姊妹倆，一個左撇子、一個右撇子，球具還不能共用，真是傷腦筋，不過只要孩子喜歡，我們也只能繼續支持。」（編輯：張雅淨）1120314