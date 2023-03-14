WTT大滿貫賽 林昀儒陳思羽闖進混雙4強

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台灣「桌球一哥」林昀儒（左）與陳思羽（右）合體，14日在WTT新加坡大滿貫賽混雙8強賽以3比1擊敗香港組合杜凱琹與黃鎮廷。中央社記者侯姿瑩新加坡攝 112年3月14日

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣桌球一哥林昀儒儘管今天稍早男單32強止步，但與陳思羽晚間在世界桌球職業大聯盟（WTT）新加坡大滿貫賽混雙8強賽，以3比1戰勝香港組合杜凱琹與黃鎮廷，晉級4強。

林昀儒與陳思羽繼去年9月阿拉木圖挑戰賽首度合作、拿下冠軍後，這次在新加坡舉行的WTT大滿貫賽再度搭檔。

林昀儒今天1日2戰，稍早男單32強以0比3爆冷輸給法國直拍好手李布隆（Felix Lebrun），無緣晉級，稍作休息後，與陳思羽在混雙8強賽合體，與世界排名第5的香港組合杜凱琹與黃鎮廷交手。

台灣組合首局以11比7拿下，儘管次局以6比3開局，卻被對手拉出一波8比2強攻，台灣組合以8比11讓出次局。

第3局戰況激烈，台灣組合展現韌性，連續化解對手3個局點，以14比12逆轉搶下。

雙方第4局兩度戰成平手，而台灣組合耐心與對手周旋，在7比6領先情況下，拉出一波4比0攻勢收尾，以11比6迎接勝利，4強門票到手。

林昀儒與陳思羽4強賽將強碰世界第一的中國組合王楚欽與孫穎莎，雙方將在明天下午爭奪決賽門票。

除了混雙外，林昀儒與陳思羽明天各自還有男雙、女雙16強賽事，陳思羽將與香港選手李皓晴攜手，而林昀儒將與「桌球教父」莊智淵合體，分頭爭取8強門票。（編輯：張雅淨）1120314