T1艾夫伯轟38分 雲豹擊敗海神終止4連敗

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台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊陣中洋將艾夫伯（Michael Efevberha）（左）18日在例行賽單場轟下38分，率隊終場以90比82擊敗高雄全家海神隊。（桃園永豐雲豹提供）中央社記者黃巧雯傳真 112年3月18日

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（中央社記者黃巧雯桃園18日電）台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹洋將艾夫伯今天轟下38分，而霍華德僅得11分則是來台新低，但依舊率隊以90比82擊敗高雄全家海神，終止4連敗。

T1聯盟今天兩地開打，台南台鋼獵鷹稍早作客台體大體育館，以93比91氣走台中太陽，收下7連勝，而雲豹則在主場國體大綜合體育館出戰高雄全家海神。

陷入4連敗的桃園永豐雲豹近期深受傷兵所擾，林宜輝12日對戰台灣啤酒英熊一役左肋骨斷裂，讓雲豹再折損1名戰力，而海神洋將庫薩斯（Mindaugas Kupsas）則因腳扭傷缺陣，也讓海神禁區備受挑戰。

雲豹隊艾夫伯（Michael Efevberha）上半場就轟下25分，且在首節包辦16分，而海神少了場均21.1分、11.8分庫薩斯，攻防兩端都打折扣，雲豹隊上半場取得53比45領先。

霍華德（Dwight Howard）雖然上半場僅得3分，但開賽不到3分鐘就一連賞了對手3記火鍋，防守端也有所貢獻，也讓比賽一開始就掀起一波小高潮。

進入下半場後，儘管海神隊胡瓏貿、蘇文儒身陷犯規麻煩，但靠著洋將布銳克曼（Jason Brickman）與波捍能（John Bohannon）挺身而出，第3節一度追成1分差。

雙方第4節陷入拉鋸戰，海神隊靠著布銳克曼、胡瓏貿三分球一度反超，而雲豹隊艾夫伯再度發威，加上戴維斯雙手爆扣提振士氣，最終以90比82收下勝利，擺脫4連敗。

雲豹以艾夫伯38分、9籃板、3助攻、4抄截最佳，而戴維斯進帳13分、12籃板，霍華德貢獻11分、12籃板，其中得分則是個人來台後新低。

另外，第3節還剩3分49秒還發生一段插曲，有球迷突然闖進場中央鬧場，當場被工作人員扛出去，而雲豹事後則以退票處理，將鬧場球迷請出場外。

根據聯盟規章規定，若於賽事前、賽事中、賽事後於主場內發生球團相關人員、職隊員、球迷，對任一球團職隊員有辱罵、叫囂、要脅、圍堵等衝突或影響賽事進行事件，經勸阻無效，主場負責人得以協同現場保全人員將其驅離，並依照各主埸球團和聯盟相關規定懲處。

聯盟表示，會向主場球團了解該名球迷的動機與狀況，再看以後是否禁止他入場。（編輯：陳政偉）1120318