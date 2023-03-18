曾頌恩開轟 兄弟8支二壘打官辦熱身賽2連勝

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中華職棒官辦熱身賽持續開打，中信兄弟隊曾頌恩（左）18日出賽手感火燙，單場2安都是長打、2局開轟，率隊以9比2拿下官辦熱身賽2連勝。（中信兄弟提供）中央社記者謝靜雯傳真 112年3月18日

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（中央社記者謝靜雯台北18日電）中職官辦熱身賽中信兄弟曾頌恩手感火燙，今天單場2安都是長打、2局開轟，兄弟團隊11安、其中有8支二壘打，官大元中繼2.1局穩守，率隊以9比2擊敗味全龍隊、官辦熱身賽2連勝。

中華職棒官辦熱身賽昨天開打，兄弟隊昨天擊敗台鋼雄鷹隊，今天在斗六棒球場與味全龍隊交手，兄弟隊2局上1人出局後曾頌恩敲出陽春砲幫助球隊取得領先，3局上張志豪遭觸身球保送，王威晨敲出二壘打送回球隊第2分。

兄弟隊投手楊志龍去年整季後援出賽，今天熱身賽扛先發，前3局表現不差，沒被敲出安打只投出1次保送，4局下接連出現2次四壞保送、守備上有1次失誤失掉1分，被劉基鴻敲二壘打失掉1分，再投出四壞保送退場。

楊志龍總計用58球投3.2局被敲1支安打，投出4次四壞保送，失掉2分皆非責失分、無關勝敗；楊志龍2020年肩膀動刀，直到2021年才開始在二軍出賽，近2年一、二軍出賽最多單場投到3局。

今天4局打完兩隊2比2戰成平手，兄弟5局上再起攻勢，江坤宇二壘打、宋晟睿獲觸身球保送，1人出局後王政順二壘打送回2分超前，陳子豪再獲觸身球保送，陳文杰、曾頌恩、福來喜都敲出帶有打點的二壘打，單局攻下6分、奠定勝基。

兄弟6局上2人出局後再靠著王政順、陳子豪接連二壘打送回團隊第9分；兄弟今天長打發揮的不錯，團隊11支安打，有8支二壘打、1發全壘打，短程安打2支，曾頌恩單場2安都是長打，貢獻3分打點。

兄弟投手官大元今天4局2人出局後接手中繼，投2.1局僅被敲出1支安打，沒有投出保送、有2次三振，無失分、好投壓制拿下勝投。（編輯：陳政偉）1120318