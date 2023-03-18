拳擊世錦賽黃筱雯順利過頭關 陳念琴32強止步

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（中央社記者黃巧雯台北18日電）日前赴美移訓的東京奧運拳擊銅牌得主黃筱雯，今天在世界女子拳擊錦標賽女子54公斤級通過首輪考驗，晉級16強，而陳念琴在66公斤級以0比5不敵中國選手楊柳，連2年在32強止步。

2023年世界女子拳擊錦標賽在印度首都新德里（New Delhi）舉行，也是繼2018年後再度重返印度舉辦，台灣隊在2018年單屆進帳2金，締造隊史最佳成績。

陳念琴過去曾在2016年世錦賽摘銅，也是台灣拳擊女將在世錦賽首面獎牌，2018年則奪金，今年將尋求個人在世錦賽第3面獎牌。

陳念琴原本東京奧運是參加69公斤級，因應巴黎奧運量級調整，從今年起改打66公斤量級，降量級後首場賽事在2月拳擊金腰帶系列賽摩洛哥站摘金，這次世錦賽首戰迎戰中國選手楊柳，兩人曾在2019年世錦賽碰頭，陳念琴當時以2比3敗下陣來。

相隔2年多後再次交手，陳念琴今天攻擊未受裁判青睞，最終以0比5敗下陣來，連續2屆世錦賽都在32強遭到淘汰。

教練柯文明賽後接受中央社訪問時表示，儘管看到分數後有些錯愕，但會再研究比賽影片做修正；他指出，中國選手楊柳為亞運假想敵，這次交手經驗也可作為之後亞運做準備。

台灣拳擊女將劉千綾女子48公斤級首戰同樣出師不利，與昨天出戰60公斤級的吳詩儀，都在首輪出局。

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身高176公分、黃筱雯日前結束3週美國舊金山移地訓練，如今在世錦賽驗收成果，首戰對手為土耳其的雅仁（Cam Nilay Yaren），首回合雙方均以試探性出拳居多，黃筱雯次回合起逐漸增加攻勢，第3回合還未結束，裁判直接裁定黃筱雯勝出、晉級16強。

台灣拳擊代表隊這次出征世錦賽，共派出9人參賽，包括東京奧運「4金釵」陳念琴、林郁婷、黃筱雯、吳詩儀，以及劉千綾、張家薰、林倩羽 、林慈恩、蘇靜雯。（編輯：龍柏安）1120318