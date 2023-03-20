女子拳擊世錦賽 黃筱雯擊倒中國對手晉8強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黎建忠台北20日電）在印度新德里舉行的2023女子拳擊世界錦標賽，曾獲得東京奧運銅牌的黃筱雯，今天在54公斤級面對中國選手李怡婕，第2回合剩下32秒時，順利因「實力懸殊停止比賽」獲勝，輕鬆晉級8強。

身高176公分的黃筱雯，面對矮她一個頭又是初次出國參賽的李怡婕，打起來完全沒有懼怕，先是利用自己的身高、手長優勢，將兩人完全隔在安全距離，黃筱雯的左刺拳造成對手很大威脅，首回合3分鐘結束，5名裁判全給黃筱雯10分。

第2回合才開打20秒，黃筱雯就靠著連續鉤拳有效擊中對方頭部，裁判很快喊停讀秒，隨後認定可繼續比賽。進行到最後1分鐘，對手又被連續擊中，裁判二度喊停讀秒，雖然比賽又恢復進行，但僅再開打10秒後，裁判就因為雙方實力懸殊，認定「實力懸殊停止比賽（Referee Stop Contest，RSC）」，判定黃筱雯獲勝。

這也是黃筱雯在本屆世錦賽，繼首輪32強在第3回合將土耳其對手RSC後，連續2場比賽都以RSC的方式取勝，看得出她的好狀態。

今天另一場台灣選手出賽，是由台北市立大學的林倩羽，在女子75公斤級對上東京奧運銀牌、中國好手李倩。

開賽前林倩羽臉上表情就有些緊張和壓力，開打後果然也頂不住李倩的猛烈攻勢，首回合剩下1分18秒時，林倩羽就被對手逼入角落一陣組合拳猛攻，裁判喊停後讀秒，同樣認定實力懸殊停止比賽，直接判定李倩獲勝。（編輯：謝雅竹）1120320