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教頭鄭慧芸趕場 文化擊退台師大晉UBA冠軍戰

2023/3/25 20:04
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（中央社記者黃巧雯台北25日電）鄭慧芸身兼WSBL女子超級籃球聯賽國泰、文化大學女籃教頭，今天先率國泰女籃作戰，再趕場赴UBA大專籃球聯賽4強賽督軍，率隊以71比61戰勝台師大，晉級冠軍戰。

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽今天在台北小巨蛋進行，而同日WSBL女子超級籃球聯賽則在板橋體育館舉行，而鄭慧芸為文化女籃教練，同時還執教國泰女籃，成為今天現場最忙的教練。

尋求隊史第20冠的文化女籃4強賽出戰台師大，開賽暫由陳美莉代為執掌兵符，首節以13比24落後，次節開打時，鄭慧芸已現身在場邊，並換上隊服坐鎮，而文化球員也相當給面子，劉倩伶、王玥媞聯手率隊逆轉，半場結束以37比36反超。

文化第3節在郭虹廷個人單節9分領軍下，將領先分數擴大至雙位數。

台師大決勝節吹起反攻號角，靠著楊秀琴4分打追成只剩3分差，文化黃巧鈞隨即還以顏色，台師大反攻未果，最終文化以10分差勝出，繼108學年度後，再度重返冠軍戰，明天與尋求4連霸的世新大學爭冠。（編輯：陳政偉）1120325

#鄭慧芸
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鄭慧芸
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