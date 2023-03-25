文化晉UBA冠軍戰 教頭首節還在車上看轉播

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）UBA大專籃球聯賽女子組4強賽今天登場，文化大學教頭鄭慧芸因執教國泰女籃有比賽，她透露，首節開打時在車上看轉播，但反而更清楚球員狀況，加上已排好戰術，因此並不擔心。

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽今天在台北小巨蛋進行，WSBL女子超級籃球聯賽則在板橋體育館舉行，鄭慧芸身兼文化大學、國泰女籃教頭，同日兩地都有比賽，可說是蠟燭兩頭燒。

文化大學今天以71比61擊敗台師大，搶下另一張冠軍戰門票，首節還一度落後11分，而鄭慧芸次節到場後，球隊猶如吃了定心丸，最終逆轉拿下比賽。

儘管鄭慧芸同日趕場並非首次，但卻是第一次來不及在比賽開打前到場，她很不好意思地說，國泰與台元紡織比賽還沒結束，「心已經飄了一點點」。

國泰與台元紡織一役戰況激烈，鄭慧芸也難以抽身，國泰最終以65比70輸球，待國泰的比賽結束時，UBA的4強賽僅剩9分鐘就開打，她隨後趕搭友人的車，在車上觀看賽事轉播，她說：「因為我在旁邊看，反而更清楚球員狀況和表現，而且看得很清楚，轉播還會重播。」

鄭慧芸賽前已擬定好備案，即使來不及到場，也已排定戰術，並對球員有信心，她認為，可能是小巨蛋的空間感，加上球迷人數多，讓球員一開始有點興奮或恐懼。

文化中鋒鄭慧慈此役繳出12分、12籃板「雙十」成績，她表示，賽前教練已有提醒，教練可能來不及在開賽前趕到，首節球隊還沒有進入節奏，教練次節到場後，提醒大家從防守做起。

文化明天將與世新大學角逐金盃，鄭慧芸表示，整個賽季都一直針對世新做準備，「世新所有攻防策略，我們已經準備好了。」（編輯：陳政偉）1120325

111年學年度UBA大專籃球聯賽公開女一級4強賽25日在台北小巨蛋進行，文化大學（藍衣）終場以71比61戰勝台師大，晉級冠軍戰，賽後選手開心衝進場內慶祝。中央社記者張新偉攝 112年3月25日