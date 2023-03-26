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WTA邁阿密網球賽 詹家姊妹擊敗第4種子晉16強

2023/3/26 11:12
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（中央社記者黎建忠台北26日電）WTA邁阿密網球賽，台灣「詹家姊妹」詹詠然、詹皓晴以6比3、7比6擊敗大會第4種子的美國、荷蘭組合，順利闖進16強，這也是姊妹聯手相隔4年再度在邁阿密取勝。

邁阿密網球賽是WTA最高1000等級的賽事，詹詠然和詹皓晴上個月在杜拜網球賽重新合拍，當時就曾在4強遭遇美國選手柯拉芙琪珂（Desirae Krawczyk）和荷蘭選手舒由絲（Demi Schuurs），雙方激戰3盤才由詹家姊妹獲勝。

雙方今天狹路相逢，首盤開賽雙方互保，詹詠然和詹皓晴在4比3領先時，在關鍵第8局連拿4分順利破發，很快就以6比3先下一盤。

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第2盤雙方在局數2比2平手後，互破對方2次發球局，接著就一路鏖戰到搶七大戰，詹家姊妹在出現第4個賽末點時，終於順利以11比9拿下第2盤的搶七大戰，也如願收下比賽勝利。

詹詠然和詹皓晴生涯曾在2019年闖進WTA邁阿密網球賽4強，隔年因為COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦，2021年兩人都因故沒有參賽，去年則是妹妹詹皓晴和青山修子合作參賽。（編輯：管中維）1120326

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