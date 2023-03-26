T1布銳克曼繳大三元 海神客場勝雲豹終止連敗

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T1職籃聯盟例行賽持續展開，26日在國體大綜合體育館由桃園永豐雲豹隊迎戰高雄全家海神隊，雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）（前左2）第4節陷入犯規麻煩，團隊進攻隨之熄火，最終以93比106吞敗。中央社記者王騰毅攝 112年3月26日

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（中央社記者黎建忠台北26日電）T1高雄全家海神今天作客桃園雲豹主場，靠著亞洲外援後衛布銳克曼攻下21分、10籃板、13助攻，繳出本季第3次「大三元」成績單，終場海神就以106比93擊敗雲豹，終止最近2連敗。

T1職業籃球聯盟海神禁區主力洋將、身高217公分的庫薩斯（Mindaugas Kupsas）因傷無法出賽，面對雲豹的雙塔洋將，包括「魔獸」霍華德（Dwight Howard）、戴維斯（Deyonta Davis），原本預計會有苦戰，沒想到海神團隊籃板反以59比54領先雲豹，甚至全場搶下20個進攻籃板，成功彌補庫薩斯本季平均22分、13籃板的空缺。

這場比賽前3節打得相當膠著，海神僅以79比76領先雲豹。但比賽進入第4節，雙方出現差距，連2天出賽的雲豹，體能明顯下滑，命中率也下降，單節僅投進5球，其餘得分都靠罰球線進帳，讓海神逐漸拉開差距。

雲豹團隊投籃命中率、3分球命中率都和海神相去不遠，只可惜全隊37次罰球錯失14次，得分之鑰艾夫伯（Michael Efevberha）雖拿下29分、12籃板，但引以為傲的3分球12投僅4中，霍華德則貢獻14分、14籃板。

反觀全家海神5人得分達雙位數，除了布銳克曼（Jason Brickman）的大三元外，亞歷山大（Xavier Alexander）有24分、12籃板，奇兵蘇文儒全場緊盯艾夫伯奏效，自己也貢獻11分、8籃板、4抄截的成績。

蘇文儒說：「艾夫伯有太多進攻手段，一個人絕對守不住，我就是盡量黏著他，再靠隊友幫忙，讓他以不舒服的方式進攻，降低命中率就夠了。」

蘇文儒笑說：「我覺得今天的表現還不錯，雖然開賽有些空檔沒把握住，但至少有幫助到球隊。而且庫薩斯受傷不能打，我們全隊也達到教練的要求，補上他的得分和籃板空缺。」（編輯：張雅淨）1120326

台灣職籃T1聯盟桃園永豐雲豹隊26日例行賽對上高雄全家海神隊，雲豹洋將霍華德（Dwight Howard）（中後）全場拿下14分14籃板，最終雲豹仍以93比106落敗。中央社記者王騰毅攝 112年3月26日

台灣職籃T1聯盟例行賽桃園永豐雲豹隊26日在國體大體育館迎戰來訪的高雄全家海神隊，雲豹洋將艾夫伯（Michael Efevberha）（中紫衣者）全場攻下29分12籃板，可惜球隊終場仍以93比106不敵海神、無緣勝利。中央社記者王騰毅攝 112年3月26日