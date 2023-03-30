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台鋼雄鷹加入 中職二軍每週2場網路轉播

2023/3/30 17:41
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（中央社記者楊啟芳台北30日電）中華職棒二軍例行賽將於4月4日開打，今年將迎來6隊競技，台鋼雄鷹的加入讓二軍賽事對戰組合更多元，中職今天表示，本季二軍賽事將提供線上免費轉播，每週播出2場次。

中職今天發布新聞稿指出，為了推廣二軍賽事觀看普及化，今年首度推出全網路轉播，球迷可以透過Hami-CPBLTV館、中華職棒YouTube頻道、ETtoday的YouTube頻道收看二軍賽事，每週四、五各轉播1場次。

洪一中領軍的中職第6隊台鋼雄鷹，本季將先從二軍開始打，為了二軍開打當天4月4日台鋼雄鷹將迎來二軍例行賽首戰，聯盟特別增加當日比賽的直播，讓大家可以透過線上一睹雄鷹隊的首場賽事。

中華職棒二軍例行賽開幕日2地開打，由中信兄弟二軍與富邦悍將二軍在嘉義市立棒球場交手；另一地則由台鋼雄鷹在斗六棒球場對上味全龍二軍。二軍全季總計240場，各隊主客場各40場，開賽時間為下午2時，9月19日起提前為下午1時。

二軍比賽場地主要集中於6座棒球場，包含斗六棒球場、嘉義市棒球場、嘉義縣棒球場、台南棒球場、澄清湖棒球場及中信園區棒球場，可以到球場免費觀看比賽，也可透過轉播收看二軍賽事。（編輯：李亨山）1120330

#中華職棒
#台鋼雄鷹
#洪一中
洪一中
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