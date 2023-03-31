中職34年將點燃戰火 各隊公布開季一軍名單

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（中央社記者楊啟芳台北31日電）中職34年將在明天點燃戰火，今天各隊公布開季名單，5隊都帶了不少新秀，其中樂天桃猿隊捕手宋嘉翔明天可望挑戰紀錄；另外富邦悍將經典賽國手江少慶、陳仕朋不在名單內。

中職明天開幕戰率先在洲際球場展開，由中信兄弟迎戰樂天桃猿隊，兄弟開季27人名單帶了25人，包括洋投德保拉及洋砲福來喜，主力外野手詹子賢並沒有被列入開季一軍名單。新秀部分，內野手林志綱、黃韋盛等人都是首度開季一軍。

樂天桃猿則是帶滿27人，包括洋投威達爾及豪勁，其中最受矚目的18歲新秀捕手宋嘉翔也在列，桃猿隊在去年季中選秀首輪選進的宋嘉翔備受期待，從春訓石垣島交流賽、到官辦熱身賽獲得不少機會。若宋嘉翔明天有機會上場，就能挑戰廖健富的開幕戰最年輕先發選手紀錄（19歲又177天）、林承飛的最年輕出賽紀錄（18歲又346天）。

中職在4月2日將兩地開打，其中作客洲際的味全龍隊，開季帶了26人，包括洋投鋼龍及布里悍，再敲出1支全壘打就能達成生涯300轟里程碑的林智勝也在名單中。另外，本季轉戰龍隊的投手王躍霖、外野手高孝儀一軍出發，本季改回原住民名字的瑪仕革斯．俄霸律尼（歐晉）也有入列。

富邦悍將則是帶滿27名球員開季，其中有3名洋將，為投手肯特、艾普勒及富藍戈；日前代表台灣參加經典賽的投手江少慶、陳仕朋沒有在名單內。另外，捕手戴培峰在28日熱身賽中揮棒導致手掌鉤狀骨骨折，今日已順利完成開刀手術，保守估計約須3個月復原時間，開季一軍捕手為張進德、姚冠瑋。

最晚展開本季賽程的為統一獅隊，將在3日主場台南迎戰兄弟，獅隊開季帶了25人，其中僅1名洋投羅昂，本季從悍將轉戰獅隊的林益全也在開季一軍名單內。（編輯：陳政偉）1120331