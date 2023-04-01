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江沁恩回投手丘首勝留念 U18東岸聯盟穀保拿勝

2023/4/1 11:05（4/1 11:56 更新）
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2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商隊1日與台東縣聯隊交手，穀保家商派出高二投手江沁恩（圖）先發展現壓制力拿下勝投，賽後隊友幫他留下首勝球。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商隊1日與台東縣聯隊交手，穀保家商派出高二投手江沁恩（圖）先發展現壓制力拿下勝投，賽後隊友幫他留下首勝球。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
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（中央社記者謝靜雯台東1日電）U18東岸聯盟棒球賽穀保家商江沁恩4個月前再度回到投手丘，今天對台東縣聯隊先發6局無失分、投出代表作，率隊以4比0拿勝，留下高中首勝球紀念，拚王貞治盃想要幫學長圓夢。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽穀保家商隊今天與台東縣聯隊交手，穀保家商派出高二投手江沁恩先發展現壓制力，總計用74球投6局，僅被敲出3支安打，投出5次三振、1次四壞保送，無失分、拿下勝投，賽後隊友幫他留下首勝球。

穀保家商今天2局靠著保送、短打推進、黃聖允適時安打先馳得點，3局再靠著保送、安打、高飛犧牲打拿下第2分，5局抓準對方投手群出狀況， 靠著2次觸身球保送、3次四壞保送，沒有安打就攻下2分、順利拿下勝利。

穀保總教練周宗志表示，本來預期讓江沁恩投4局左右，今天用球數算精簡，之前是打鋁棒組的比賽，今天比賽整體內容來說算是非常好、投出代表作，但還是要觀察之後面對強度更高的對手壓制能力。

周宗志表示，江沁恩先前都以打者為主，前陣子才開始讓他較多投手出賽的機會，投打兩端平均，打擊方面外野守備、腳程也都算不錯，之後王貞治盃青棒賽也會讓他二刀出賽，投球部分最快球速約140公里，控球、變化球不錯，如果速度往上成長，對投手整體表現就會更好。

江沁恩表示，國中時期是投打二刀，高中之後專職打者，4個月之前開始轉投手，已經慢慢找回投手丘上的感覺了，今天變化球的控球、直球的角度也不錯，變化球種有滑球、曲球，今天滑球的狀況比較好。

江沁恩表示，上一次投到6局已經國中，但穀保的好手太多，沒有覺得自己投球上特別突出，打王貞治盃的目標希望可以幫高三的學長圓夢。（編輯：謝雅竹）1120401

U18東岸聯盟棒球賽穀保家商江沁恩（圖）4個月前再度回到投手丘，1日對台東縣聯隊先發6局無失分、投出代表作，率隊以4比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
U18東岸聯盟棒球賽穀保家商江沁恩（圖）4個月前再度回到投手丘，1日對台東縣聯隊先發6局無失分、投出代表作，率隊以4比0拿勝。中央社記者謝靜雯攝 112年4月1日
#江沁恩
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周宗志
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