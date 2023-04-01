俄好手梅迪維夫力克卡察諾夫 晉邁阿密網賽決賽

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（中央社邁阿密31日綜合外電報導）俄羅斯男網好手梅迪維夫今天通過同胞好友卡察諾夫的嚴厲考驗，以7比6（5）、3比6、6比3晉級邁阿密公開賽決賽，取得在巡迴賽領先的第28場勝利。

路透社報導，大會第4種子梅迪維夫（Daniil Medvedev）橫掃杜哈、鹿特丹與杜拜的網賽封王，之後又在印地安泉大師賽（Indian Wells Masters）取得亞軍，現在是連續第5場比賽挺進冠軍戰。

在4月2日登場的男網決賽，梅迪維夫將迎戰西班牙好手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）或義大利籍的第10種子辛納（Jannik Sinner）。世界排名第一的艾卡拉茲在印地安泉網賽封王，力拚成為在未輸一盤下囊括印地安泉、邁阿密「陽光雙冠」（Sunshine Double）的選手。

法新社報導，27歲的梅迪維夫今天對上他的兒時好友卡察諾夫（Karen Khachanov），他在輸掉第2盤情況下急起直追，在面對卡察諾夫的強勁發球時，他靠著拿手的精準抽球脫穎而出，打出一場引人入勝的高品質比賽。

兩人對決時出現一連串來回對抽，梅迪維夫從底線擊回卡察諾夫打出的球，之後在自己的發球局將卡察諾夫釘在球場後面。

比賽來到第3盤時，梅迪維夫擊出13記愛司球，救下6個破發點中的4個，並在第4局破了卡察諾夫的發球局時，讓比賽局勢轉向有利於他那方，奠定勝基。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1120401