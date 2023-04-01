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日職二軍吳念庭2安2打點手感佳 張奕中繼無失分

2023/4/1 18:27
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（中央社記者謝靜雯台北1日電）旅日西武獅隊野手吳念庭二軍出賽單場2安2打點，隊友張奕中繼登板投1局無失分、無關勝敗，西武以12比9擊敗巨人隊；火腿隊野手王柏融今天二軍出賽也有敲出1支安打。

日本職棒二軍例行賽埼玉西武獅隊今天與讀賣巨人隊交手，西武隊台灣好手吳念庭先發扛4棒、守一壘，吳念庭2局敲出一壘方向滾地球出局，3局、5局都選到四壞保送，6局兩隊9比9平手時，吳念庭敲出右外野方向安打、送回球隊超前分。

西武隊8局再起攻勢，靠著接連安打先拿1分，吳念庭敲出左中外野二壘打，送回球隊第12分；吳念庭今天總計3打數敲出2支安打，貢獻2分打點，選到2次保送，打擊表現亮眼。

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西武隊台灣投手張奕今天5局接手中繼，總計用18球投1局，沒被敲出安打，投出1次三振、1次保送，無失分、無關勝敗，本季二軍連2場出賽無失分，防禦率維持0。西武隊投打發揮終場以12比9拿下勝利。

日職二軍北海道日本火腿鬥士隊今天與千葉羅德海洋隊交手，火腿隊台灣好手王柏融先發打2棒、守一壘，總計4打數敲出1支安打，吞下1次三振，火腿隊終場以3比1拿下勝利。（編輯：李亨山）1120401

#吳念庭
#西武隊
#王柏融
吳念庭
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王柏融
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