更多編輯台推薦新聞：
台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問
國際

台灣人為何不能進聯合國大樓？發言人答非所問

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界
文化

奈良美智自曝大學時逃避繪畫 勉勵學子認識藝術以外的世界

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見
生活

台灣詐騙熱搜度去年創高 政治與醫療不實資訊最常見

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看
生活

電價調漲、北北基計程車起跳價85元 4月新制一次看

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職4/300
首頁 / 運動

宋嘉翔職業生涯首安出爐 曾豪駒打100分好評

2023/4/1 21:34（4/1 22:51 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職樂天桃猿隊18歲小將宋嘉翔1日順利敲出生涯首安，教頭曾豪駒給予「100分」。圖為樂天桃猿隊洋投豪勁（背號61）賽後與捕手宋嘉翔（右）擁抱慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 112年4月1日
中職樂天桃猿隊18歲小將宋嘉翔1日順利敲出生涯首安，教頭曾豪駒給予「100分」。圖為樂天桃猿隊洋投豪勁（背號61）賽後與捕手宋嘉翔（右）擁抱慶祝勝利。中央社記者鄭清元攝 112年4月1日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台中1日電）中職樂天桃猿隊18歲小將宋嘉翔今天順利敲出生涯首安，對於他的表現教頭曾豪駒給予「100分」，會繼續給他先發機會。宋嘉翔指出，比賽中只想著要專注當下，並不會太緊張。

宋嘉翔今天先發蹲捕、打第8棒，以18歲又253天的年紀，打破隊友廖健富的開幕戰最年輕先發選手紀錄（19歲又177天）、林承飛的開幕戰最年輕出賽紀錄（18歲又346天）。剛好宋嘉翔在7局上敲出生涯首安後，下一棒廖健富代打轟出3分砲，前任紀錄保持人將現任保持人送回來。

對於宋嘉翔此戰表現，賽後學長廖健富和總教練曾豪駒都給他100分，「這麼年輕就可以站在這個場上（開幕戰），整個跟投手的配合、攻擊上面都有做到給他的期待。」曾豪駒指出，明天桃猿隊回到桃園主場的賽事，會讓宋嘉翔繼續先發，「讓主場球迷歡迎他。」

談到第1局剛上場蹲捕的心情，宋嘉翔賽後則表示，「還滿開心的，緊張是還好，上次冠軍戰來就知道球迷會很多，告訴自己要專注當下，希望自己能帶領好投手，前幾天有練習、針對對方打者做配球。」

這場配球都是宋嘉翔自己配，比賽中也會用肢體語言與洋投威達爾溝通，不過他認為自己還有很多進步空間，之後會跟投手群多討論，也會在打擊區上多熟悉對手。

敲出職業生涯首安後，宋嘉翔也有將首安紀念球拿回來，他想要送給爸爸媽媽，「謝謝他們從小那麼支持我打球，今天他們也有來，賽前跟我說照平常的表現打就好。」（編輯：卞金峰）1120401

#宋嘉翔
#曾豪駒
#廖健富
延伸閱讀
中職開幕戰廖健富代打逆轉3分砲 桃猿4比1擊敗兄弟[影]
宋嘉翔
宋嘉翔先發蹲捕刷新紀錄 曾總盼「越級打怪」中職34年將點燃戰火 各隊公布開季一軍名單
曾豪駒
曾豪駒點名翁瑋均有望扛先發 打過澳職更有自信樂天桃猿開訓 喊出口號Ready盼準備好自己
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
中職開幕戰廖健富代打逆轉3分砲 桃猿4比1擊敗兄弟[影]