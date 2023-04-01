宋嘉翔職業生涯首安出爐 曾豪駒打100分好評

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（中央社記者楊啟芳台中1日電）中職樂天桃猿隊18歲小將宋嘉翔今天順利敲出生涯首安，對於他的表現教頭曾豪駒給予「100分」，會繼續給他先發機會。宋嘉翔指出，比賽中只想著要專注當下，並不會太緊張。

宋嘉翔今天先發蹲捕、打第8棒，以18歲又253天的年紀，打破隊友廖健富的開幕戰最年輕先發選手紀錄（19歲又177天）、林承飛的開幕戰最年輕出賽紀錄（18歲又346天）。剛好宋嘉翔在7局上敲出生涯首安後，下一棒廖健富代打轟出3分砲，前任紀錄保持人將現任保持人送回來。

對於宋嘉翔此戰表現，賽後學長廖健富和總教練曾豪駒都給他100分，「這麼年輕就可以站在這個場上（開幕戰），整個跟投手的配合、攻擊上面都有做到給他的期待。」曾豪駒指出，明天桃猿隊回到桃園主場的賽事，會讓宋嘉翔繼續先發，「讓主場球迷歡迎他。」

談到第1局剛上場蹲捕的心情，宋嘉翔賽後則表示，「還滿開心的，緊張是還好，上次冠軍戰來就知道球迷會很多，告訴自己要專注當下，希望自己能帶領好投手，前幾天有練習、針對對方打者做配球。」

這場配球都是宋嘉翔自己配，比賽中也會用肢體語言與洋投威達爾溝通，不過他認為自己還有很多進步空間，之後會跟投手群多討論，也會在打擊區上多熟悉對手。

敲出職業生涯首安後，宋嘉翔也有將首安紀念球拿回來，他想要送給爸爸媽媽，「謝謝他們從小那麼支持我打球，今天他們也有來，賽前跟我說照平常的表現打就好。」（編輯：卞金峰）1120401