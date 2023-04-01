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廖健富代打逆轉3分砲 中職開幕戰桃猿擊敗兄弟

2023/4/1 21:12
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（中央社記者楊啟芳台中1日電）中華職棒今天在洲際棒球場點燃戰火，樂天桃猿隊靠著廖健富在7局上代打轟出逆轉3分全壘打，加上第8局林立補上陽春砲，以及威達爾先發好投，終場以4比1擊敗主隊中信兄弟。

兄弟在3局下展開攻勢，岳東華敲安打後，靠著岳政華犧牲觸擊上二壘，江坤宇再敲安打送回1分；不過7局上桃猿隊展開反攻，梁家榮選到保送後，宋嘉翔擊出生涯首安，形成一、二壘有人，接著廖健富上場代打，從德保拉手中轟出逆轉3分全壘打。

桃猿隊的林立在8局上從投手江忠城手中轟出陽春砲，再為球隊添1分，終場桃猿隊就以4比1擊退兄弟。

談到今天代打轟出全壘打、獲選為單場MVP的廖健富，桃猿隊總教練曾豪駒表示，「當下就覺得是一個機會，一整場串聯沒有很好，剛好他下去有掌握到機會，幫球隊氣勢提升上來，最後贏下勝利。」廖健富賽後則說：「當下希望把球隊士氣打起來，很多時候需要這種時機點。」

桃猿隊今天開箱新洋投威達爾，他用96球主投6局，僅被敲出4支安打，投2次保送，送出6次三振，僅失掉1分，奪下中職生涯首勝，曾豪駒稱讚威達爾此戰表現很好。兄弟先發投手德保拉用103球投6.1局，被敲8支安打，投2次保送、4次三振，在退場前挨轟失掉3分，吞下敗投。（編輯：李亨山）1120401

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