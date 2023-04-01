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中職開幕戰湧入逾1萬8千人 史上第4多

2023/4/1 20:13（4/1 21:13 更新）
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中華職棒大聯盟34年開幕戰1日在台中洲際棒球場開打，由中信兄弟隊迎戰樂天桃猿隊，現場湧入1萬8395名觀眾。中央社記者鄭清元攝 112年4月1日
中華職棒大聯盟34年開幕戰1日在台中洲際棒球場開打，由中信兄弟隊迎戰樂天桃猿隊，現場湧入1萬8395名觀眾。中央社記者鄭清元攝 112年4月1日
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（中央社記者楊啟芳台中1日電）中職開幕戰今天在洲際棒球場熱鬧登場，由中信慈善基金會董事長辜仲諒開球，並送給全隊冠軍戒指。現場湧入1萬8395名觀眾進場，為史上開幕戰第4多，現場商品熱銷，銷售額超過500萬元。

這季開幕戰組合為中信兄弟迎戰樂天桃猿，洲際球場內野上、下層早已完售，截至昨晚開幕戰已經賣出接近1萬7000張票，最後進場人數為1萬8395人。另外根據兄弟球團表示，場內商品部熱銷，截至7局為止已經賣出超過新台幣500萬元，賣最好的是新球衣（2023年榮耀黃及鋼鐵藍球衣）。

開幕戰賽前兄弟球團在場外舉辦了啦啦隊Passion Sisters見面會，比賽開始前的開場儀式，由中職會長蔡其昌與台中市長盧秀燕致詞，並由中信慈善基金會董事長辜仲諒頒發去年的冠軍戒，總教練林威助、隊長王威晨代表領受，由辜仲諒開球為開幕戰揭開序幕。

兄弟球團表示，相較於2021年的冠軍戒，2022年的冠軍戒較大，並將球場一壘至本壘的設計融入其中，本壘部分鑽石為真鑽。（編輯：李亨山）1120401

中華職棒34年開幕戰1日在台中洲際棒球場開打，中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters賽前亮相，為比賽炒熱氣氛。中央社記者鄭清元攝 112年4月1日
中華職棒34年開幕戰1日在台中洲際棒球場開打，中信兄弟專屬啦啦隊Passion Sisters賽前亮相，為比賽炒熱氣氛。中央社記者鄭清元攝 112年4月1日
#辜仲諒
#兄弟球團
#中信慈善基金會
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