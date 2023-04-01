陳晨威漏踩壘包判出局 被隊友笑虧十大好糗[影]

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中職樂天桃猿1日對中信兄弟，樂天桃猿陳晨威（紅衣）3局上盜壘因沒有踩到二壘壘包而出局，賽後他說明，當下腳插進紅土裡以為踩到壘包。（圖取自中華職棒YouTube頻道youtube.com）

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（中央社記者楊啟芳台中1日電）中職樂天桃猿今天4比1勝中信兄弟，不過第3局樂天桃猿陳晨威盜壘因沒有踩到二壘壘包而出局，賽後他說明，當下腳插進紅土裡以為踩到壘包，出糗被隊友笑，還取綽號「十大好糗」。

開幕戰由中信兄弟與樂天桃猿隊交手，3局上陳晨威敲安打後嘗試盜壘，兄弟捕手福來喜將球傳向二壘時發生失誤，陳晨威接著攻占三壘壘包，不過兄弟內野手群發現陳晨威過二壘時並沒有踩壘包，投手德保拉馬上將球回傳給二壘手，促請裁決後改判陳晨威出局。

而原本兄弟捕手福來喜的傳球失誤，隨後也被取消，中職紀錄組說明，原記錄為陳晨威盜壘成功，又因中信兄弟捕手福來喜傳球失誤攻占三壘。經中信兄弟執行促請裁決後，判定跑壘員陳晨威並未合法踏觸二壘壘包，判決出局，不記為盜壘成功，因此後續因失誤攻占三壘的記錄也取消。

影片來源：CPBL 中華職棒，2：08起為陳晨威盜壘電視輔助判決。

陳晨威賽後說明，繞壘當下有伸腳、卡住一下，以為是踢到壘包，結果是插在紅土裡，進壘時就在想要不要拚看看三壘。當陳晨威發現自己漏踩二壘壘包後，他說：「我繞過二壘後回頭不小心跟裁判（二壘審吳家維）對到眼，就想說應該是被發現了，好險那時候不用在大螢幕重播。」

陳晨威苦笑說：「真的很尷尬，這是我第一次跑壘沒有踩到壘包，下來後也被隊友笑死，郭永維還幫我取新綽號，每次換局下來都叫我十大好糗。」

總教練曾豪駒表示，「當然在第3局是我們可以掌握得分機會，但沒有掌握到，士氣就輪到對方，這部分晨威會知道是自己的疏忽，以後不會再去犯，不過大家今天都很專注在比賽，也完成一場很好的比賽。」（編輯：李亨山）1120401