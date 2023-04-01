台大職棒第一人藍翊誠 謙稱國外名校運動員是常態

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（中央社記者陳至中台北1日電）台灣大學進入職棒第一人、去年與味全龍簽約的投手藍翊誠，昨天晚間在「嗨教育」網路訪談節目中謙虛地說，自己的故事若在國外，不會特別被放大，因名校吸引優秀運動員是常態。

藍翊誠於去年7月在2022中華職棒新人選秀會中第7輪獲得味全龍指名，12月完成簽約，成為台北市建國高中、台大校史首名投入中職的畢業生。他接受台大數位學習中心的網路訪談節目「嗨教育」專訪，影片於今年3月31日晚間公開，台大粉絲專頁也轉貼訊息，介紹這名在大學前，從未經歷科班訓練洗禮的職棒選手。

藍翊誠在影片中談及踏入職棒的歷程、在棒球之路的震撼教育，也談到參與業餘棒球隊訓練時，曾經歷一段低潮。當時球隊知道他非科班出身，賦予較多的要求，他自己也太急，並遇到肩膀不舒服的情形，投到後面越來越沒自信，甚至產生自我懷疑。

藍翊誠調整心情的方式是接受失敗，在難過的過程中思考，嘗試找到不同的方法，只要能找到「希望」的感覺，心情就會再好起來，覺得明天又有新的目標可以嘗試。他也感謝女朋友一路相伴，尤其在他最沮喪的時候，願意給予鼓勵和溫暖。

因「台大第一人」的身分，受到媒體矚目，藍翊誠在節目中坦言，如果是在國外，不會被特別放大，因為像他這樣的故事是常態。

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藍翊誠說，像美國哈佛、史丹佛大學這樣的學校，都願意提供獎學金，讓運動員有後路，即便運動生涯沒有成功，至少也有好的學歷，可以找到好的工作。台灣相對沒有這樣的環境，若台灣大學、清華大學、陽明交通大學等校能提供更多運動獎學金，也一定能吸引到很多優秀的運動員。

台灣大學臉書專頁分享，藍翊誠的座右銘是「你有多努力想成為不一樣的人」，面對挫折，他總是樂觀地看待：「要讓每次失敗都盡了全力，而不是覺得還可以再多做點什麼。」台大校長陳文章則透過卡片，鼓勵藍翊誠「胸懷理想、勇於追夢、繼續加油、順利成功。」（編輯：張銘坤）1120401