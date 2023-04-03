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新北中信奪冠拼圖 後場指揮官林韋翰連教練都說讚

2023/4/3 20:10
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（中央社記者黎建忠台北3日電）T1新北中信特攻本季戰績大幅躍進，後場指揮官、33歲的林韋翰，成為不可或缺的要角。今天更貢獻11分、12助攻、8抄截的驚人數據，絕對是中信瞄準總冠軍的重要拼圖。

林韋翰在T1元年的下半季才加入新北中信特攻，雖然球隊在季後賽首輪止步，但他帶領年輕球員進步，確實相當明顯。

總教練李逸驊在球員時代也是台灣男籃的當家控球後衛，對於林韋翰同樣讚不絕口。李逸驊說：「基本上控球後衛是訓練不出來的，有些天賦和靈敏度，都是與生俱來的，韋翰是相當聰明的球員，加上我們都是後衛出身，場上很多事情一說就懂。」

林韋翰說：「球隊的後衛都比較年輕，我能做的就是以身作則，不論在比賽中或者練球的時候，都會第一時間告訴隊友該怎麼做，或者哪裡犯錯，才能最直接幫助到球隊。」

只不過膝蓋傷勢，讓林韋翰本季僅打了18場比賽，儘管繳出平均9.2次助攻，但因出場場次不足，也無法擠進聯盟排行榜。

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林韋翰說：「現在就是練球強度高一點，比賽時間多一點時，膝蓋就會積水，雖然不嚴重，但就是每次都要去抽積水，不過只要球隊需要我，還是會努力上場做出貢獻。」

談到今天的8抄截，林韋翰笑說：「台啤英熊很可能是我們季後賽首輪的對象，所以我今天也特別想認真打，加上台啤的蔣淯安缺席，其他的後衛都比較年輕，所以我就是發揮一些自己的經驗，帶給對手壓迫感，也順利抄到一些球。」（編輯：李亨山）1120403

#林韋翰
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