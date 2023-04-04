U18東岸聯盟新北聯奪冠 MVP林盛恩飆154公里

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（中央社記者謝靜雯台東4日電）U18東岸聯盟棒球賽新北市聯隊今天與台東體中白隊爭冠，新北聯投打二刀林盛恩後援登板，投3.2局失1分、最快球速154公里，率隊以4比2奪冠，林盛恩獲大會最有價值球員（MVP）。

2023年U18東岸聯盟棒球錦標賽新北市聯隊投打二刀好手林盛恩今天投打都有表現，4強賽開轟，冠軍戰4局上壘上有人危機登板投球，先被敲出高飛犧牲打失掉1分、這1分算在前一任投手身上，接著讓打者敲出滾地球適時止血。

新北聯4局下搶分，李安家率先敲出安打，1人出局後靠著保送、邱鑫適時安打，一棒2分幫助球隊超前比數，張士群補上安打，替球隊多添1分保險分。

林盛恩5、6局沒有失分，7局續投挨轟，但及時回穩沒有多掉分數；林盛恩今天總計用32球投3.2局，僅被敲出1支安打就是全壘打，投出7次三振，失掉1分責失分、幫助球隊奪冠。

新北聯隊總教練周宗志表示，林盛恩此次比賽投球數比較少，今天前兩任投手有狀況就提前讓他上來，林盛恩今天球速有發揮，但整體內容沒有調整到很好，直球的位置雖然可以製造打者揮空，但跟捕手要的位置有落差。

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林盛恩今天一日兩戰都有表現，獲選大會最有價值球員（MVP），周宗志表示，林盛恩本來就是投打兩端都很不錯的選手； 周宗志也提到，結束東岸聯盟比賽之後，還有約6週的時間可以準備接下來的玉山盃青棒國手選拔賽，應該可以更好。

新北市聯隊此次由穀保家商與鶯歌工商組成聯隊參賽，穀保先前在黑豹旗、木棒聯賽都有與台東體中有交手的經驗，周宗志表示，東體打擊能力越來越好，投手群速度雖然不是特別快，但整體投球內容不錯，往後對戰還需要更小心。（編輯：李亨山）1120404