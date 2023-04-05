更多編輯台推薦新聞：
印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者
國際

印尼足球捲入政治風暴 球員淪為政客利益下犧牲者

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過
國際

川普3起封口費案被控34項重罪 一次看懂案件經過

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限
國際

影片／日本8336公尺深海蝸牛魚獲金氏紀錄 專家：接近魚類生存極限

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆
運動

大谷翔平賽前向鈴木一朗鞠躬 有禮舉止球迷讚爆

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

陳鴻文轉隊首戰雨中仍續投 5小時大戰桃猿奪勝

2023/4/5 23:49
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職今天在新莊球場賽事2度因雨暫停，含暫停打了5小時21分，最後樂天桃猿以5比4擊敗富邦悍將，桃猿隊先發投手陳鴻文即使經歷過一次暫停仍堅持續投，不過最後無緣勝投。

桃猿隊今天推出陳鴻文先發，本季首度登板就遇到前東家悍將，陳鴻文用92球投5局，被敲6支安打，出現2次四壞球保送、2次觸身球保送，送出5次三振，失掉1分，原本是勝投候選人，不過因桃猿一度被追平勝投飛掉，最後勝投由連續4場出賽的陳冠宇拿下。

此外，這場比賽投0.1局奪下中繼成功的陳禹勳，為生涯第118次中繼成功，追平高建三的紀錄，並列史上中繼王。

賽後桃猿隊總教練曾豪駒表示，陳鴻文今天表現很不錯，「投球滿聰明的，有快慢搭配，對方打者沒辦法鎖定他的球」。陳鴻文在第4局暫停後仍續投，曾豪駒指出：「他有強烈慾望投下去，這場對他意義滿重大的，因為是轉隊第一場。」

陳鴻文給自己表現打60分，他說明，主要是有4次四死球，對於因雨暫停後續投，他則說：「每次投球都是當作最後一次在投。」談到首度回到新莊面對前東家，陳鴻文是開心的情緒，他笑說，不小心對林哲瑄、高國輝觸身球時，大家都在笑，「很開心可以跟他們在場上對決，我很珍惜」。

此戰因雨延後30分鐘到17時30分開賽，桃猿隊在1局上就展開攻勢，林立敲出安打、成晉選到保送後，郭嚴文、林泓育接連敲安打，各帶有1分打點，之後陳俊秀再敲1打點二壘安打，取得3比0領先。桃猿隊在4局上攻占滿壘時，馬傑森擊出高飛犧牲打得1分，隨後因雨勢變大暫停。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

暫停38分鐘後比賽再度開始，4局下悍將的申皓瑋、孔念恩連2棒敲二壘安打，追回1分，6局下悍將再追回1分。7局上結束之後，現場又再度下起大雨、第二度暫停。暫停約1小時後比賽再繼續打，7局下悍將的申皓瑋從陳冠宇手中轟出追平2分砲，形成4比4平手。

不過8局上桃猿隊攻勢再起，成晉選到保送後，郭嚴文、林泓育敲安打送回超前分，最終桃猿隊就以5比4奪下勝利，林泓育獲選為單場MVP。此戰不含暫停時間打了3小時36分，含暫停則是5小時21分。（編輯：林治平）1120405

#陳鴻文
#桃猿隊
#林泓育
陳鴻文
陳鴻文官辦熱身賽先發勝 台鋼勝場仍未開張桃猿隊公布最終石垣島名單 陳鴻文等3人替換
林泓育
林泓育單場2安3打點 桃猿擊敗悍將維持不敗[影]中職桃猿、悍將延長賽握手言和 黃子鵬獲選MVP
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族