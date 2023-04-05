陳鴻文轉隊首戰雨中仍續投 5小時大戰桃猿奪勝

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（中央社記者楊啟芳新北5日電）中職今天在新莊球場賽事2度因雨暫停，含暫停打了5小時21分，最後樂天桃猿以5比4擊敗富邦悍將，桃猿隊先發投手陳鴻文即使經歷過一次暫停仍堅持續投，不過最後無緣勝投。

桃猿隊今天推出陳鴻文先發，本季首度登板就遇到前東家悍將，陳鴻文用92球投5局，被敲6支安打，出現2次四壞球保送、2次觸身球保送，送出5次三振，失掉1分，原本是勝投候選人，不過因桃猿一度被追平勝投飛掉，最後勝投由連續4場出賽的陳冠宇拿下。

此外，這場比賽投0.1局奪下中繼成功的陳禹勳，為生涯第118次中繼成功，追平高建三的紀錄，並列史上中繼王。

賽後桃猿隊總教練曾豪駒表示，陳鴻文今天表現很不錯，「投球滿聰明的，有快慢搭配，對方打者沒辦法鎖定他的球」。陳鴻文在第4局暫停後仍續投，曾豪駒指出：「他有強烈慾望投下去，這場對他意義滿重大的，因為是轉隊第一場。」

陳鴻文給自己表現打60分，他說明，主要是有4次四死球，對於因雨暫停後續投，他則說：「每次投球都是當作最後一次在投。」談到首度回到新莊面對前東家，陳鴻文是開心的情緒，他笑說，不小心對林哲瑄、高國輝觸身球時，大家都在笑，「很開心可以跟他們在場上對決，我很珍惜」。

此戰因雨延後30分鐘到17時30分開賽，桃猿隊在1局上就展開攻勢，林立敲出安打、成晉選到保送後，郭嚴文、林泓育接連敲安打，各帶有1分打點，之後陳俊秀再敲1打點二壘安打，取得3比0領先。桃猿隊在4局上攻占滿壘時，馬傑森擊出高飛犧牲打得1分，隨後因雨勢變大暫停。

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暫停38分鐘後比賽再度開始，4局下悍將的申皓瑋、孔念恩連2棒敲二壘安打，追回1分，6局下悍將再追回1分。7局上結束之後，現場又再度下起大雨、第二度暫停。暫停約1小時後比賽再繼續打，7局下悍將的申皓瑋從陳冠宇手中轟出追平2分砲，形成4比4平手。

不過8局上桃猿隊攻勢再起，成晉選到保送後，郭嚴文、林泓育敲安打送回超前分，最終桃猿隊就以5比4奪下勝利，林泓育獲選為單場MVP。此戰不含暫停時間打了3小時36分，含暫停則是5小時21分。（編輯：林治平）1120405