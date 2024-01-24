台鋼雄鷹宣布首名洋砲魔鷹 曾是張奕日職隊友

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（中央社記者楊啟芳台北24日電）中職台鋼雄鷹今天宣布隊史首名洋砲為「魔鷹」，背號94號，除了有大聯盟經驗，還曾於日本職棒發展，當時與張奕同在歐力士猛牛，效力歐力士期間連3季全壘打達雙位數。

32歲的魔鷹（Steven Moya）身高超過200公分，2014到2016年共3個球季有大聯盟出賽紀錄，皆效力底特律老虎；其中成績最亮眼為2016年，31場出賽94打數敲24支安打，轟出5發全壘打，守備主要以外野為主。

魔鷹在2018年轉戰日本職棒，效力中日龍隊，隔年6月底被交易至歐力士。魔鷹在中日龍總計53場出賽，115打數敲出33支安打，擊出4發全壘打；在歐力士則是連3年轟出雙位數全壘打，分別為10轟、12轟、13轟，在日職5年共269場出賽，累積39支全壘打，守備大多以一壘為主。

去年魔鷹在美國獨立聯盟發展，今年將再度重返亞洲，加入中華職棒新軍台鋼雄鷹隊。雖然是初次來台，不過雄鷹陣中正巧有2名魔鷹過去在日職時期隊友，包含前中日龍笠原祥太郎、前歐力士張奕。

笠原祥太郎表示，對魔鷹的印象是不管打擊或守備都很有安定感，個性也是，「雖然他很高大，但是非常溫柔體貼。」而在歐力士時期，魔鷹曾與張奕並肩作戰，2019、2020年4度在張奕先發投球任內開轟，堪稱「台灣之友」、「愛張奕打線」。

張奕去年決定返台，今年與雄鷹簽下自行培訓合約，如今2人將於台灣再度相遇。張奕表示，在日職還是育成球員時期、魔鷹效力中日龍時就曾對決過，「他200多公分，一站上打擊區，投手一定會很不安，同隊之後看他在練習非常認真，讓人感覺很有企圖心。」（編輯：張雅淨）1130124