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台鋼雄鷹隊添洋將左投戰力 取名哈瑪星有意義

2024/1/22 16:34
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（中央社記者謝靜雯台北22日電）中職台鋼雄鷹隊再添左投戰力，今天公布美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius）確定將加入投手陣容，成為洋助人先發戰力，為雄鷹隊本季第3名確定的洋將。

雄鷹隊先前就公布新球季2名日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人抵台並完成簽約，今天再公布簽下美籍左投哈瑪星。

雄鷹隊發布新聞稿表示，哈瑪星將穿上台鋼雄鷹隊52號球衣，當得知球團取其諧音同時結合高雄（鼓山區）地名、並且還是總教練洪一中出生地為中文登錄名，直呼：I love it！也迫不及待想知道哈瑪星的中文該如何書寫。

27歲的哈瑪星2019年到2021年都曾在大聯盟出賽，2019年效力美職聖地牙哥教士，單季17場登板其中12場先發，共投57局送出42次奪三振，防禦率6.79；之後轉戰西雅圖水手，2020年10場登板其中7場先發，戰績2勝3敗，共投41.1局送出36次奪三振，防禦率4.57。

哈瑪星美職大聯盟資歷3年，共32場出賽其中22場先發，總計110.1局送出90次奪三振，防禦率6.12；近兩年都於小聯盟出賽，2023年在3A有14場登板紀錄，其中8場為先發。

雄鷹隊已於18日展開春訓，備戰隊史首個一軍賽季，陣中兩名日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人在開訓前抵台，隨隊投入練習，而哈瑪星預計1月底向港都靠岸，抵達台灣加入台鋼雄鷹春訓。（編輯：張雅淨）1130122

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