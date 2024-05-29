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生涯首次無四死球完封 哈瑪星：投球充滿力量

2024/5/29 22:34（5/29 23:01 更新）
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中華職棒台鋼雄鷹29日在天母棒球場交手味全龍，雄鷹隊洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）以103球投完9局無失分，收下完投完封勝，助隊中止2連敗。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒台鋼雄鷹29日在天母棒球場交手味全龍，雄鷹隊洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）以103球投完9局無失分，收下完投完封勝，助隊中止2連敗。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
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（中央社記者陳容琛台北29日電）中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星今天繳出9局無失分好投，率隊以6比0擊敗味全龍，他透露是職業生涯首次無四死球完封勝，「感覺投球充滿力量」。

雄鷹今天客場挑戰龍隊，推派洋投哈瑪星（Nick Margevicius）掛帥先發，他也不負眾望封鎖對手打線，最後用了103球，主投9局無失分，僅被擊出4支安打，還飆出8次三振，拿下中職生涯第3勝。

雄鷹總教練洪一中賽後提到，原本9局下想要換投手，不過哈瑪星明確表達「這場是我的」，考量到今天的天氣不會太悶熱，因此決定讓他挑戰完封，「真的不容易，目前我們就是他跟小野寺（賢人）比較穩定」。

哈瑪星則透露，今天完全沒有被投球數影響，感覺全身充滿力量，讓他能夠繼續撐下去，尤其很快就能取得球數領先，進而造成打者出局，是他自評此役做得最好的地方。

3局下雄鷹狀元郎曾子祐單局出現2次失誤，導致一、三壘有人危機，所幸哈瑪星三振掉吉力吉撈．鞏冠順利解圍，哈瑪星認為克服困難後，幫助自己後面愈投愈順，掌握比賽節奏。哈瑪星也強調，不會怪曾子祐失誤，「他是我在陣中最喜歡的球員，我們一起度過難關是很棒的事」。

哈瑪星更指出，此役是職業生涯首次投出無四死球完封，上次已經得追溯至大學時期，「所以能夠完成，對我來說是非常有意義的事」。（編輯：唐聲揚）1130529

中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）29日先發對上味全龍，以103球投完9局，繳出完投完封表現，終場助隊以6比0拿勝。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）29日先發對上味全龍，以103球投完9局，繳出完投完封表現，終場助隊以6比0拿勝。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）29日對味全龍投出完投完封勝，被敲4支安打，狂飆8次三振，沒有四壞保送，幫助球隊以6比0拿勝，賽後也獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）29日對味全龍投出完投完封勝，被敲4支安打，狂飆8次三振，沒有四壞保送，幫助球隊以6比0拿勝，賽後也獲選單場MVP。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒例行賽29日在天母棒球場由味全龍隊與台鋼雄鷹交手，雄鷹隊派出洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）掛帥先發。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒例行賽29日在天母棒球場由味全龍隊與台鋼雄鷹交手，雄鷹隊派出洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）掛帥先發。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）（前左2）29日在天母棒球場面對味全龍隊，完投9局無失分，總計用103球，送出8次三振，助隊以6比0完封對手，也獲選單場MVP。圖為哈瑪星賽後與隊友在場內慶祝。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
中華職棒台鋼雄鷹洋投哈瑪星（Nick MARGEVICIUS）（前左2）29日在天母棒球場面對味全龍隊，完投9局無失分，總計用103球，送出8次三振，助隊以6比0完封對手，也獲選單場MVP。圖為哈瑪星賽後與隊友在場內慶祝。中央社記者張新偉攝 113年5月29日
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