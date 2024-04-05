主場開幕戰魔鷹雙響砲慶祝 雄鷹賞悍將4連敗
2024/4/5 21:42（4/5 22:26 更新）
（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒新軍台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場主場開幕戰，雄鷹洋砲魔鷹演出單場雙響砲、包辦3打點，加上投手群聯手壓制，終場雄鷹以4比0搶勝，賞給富邦悍將開季4連敗。
雄鷹1局下郭永維敲出安打後，洋砲魔鷹（Steven Moya）從布藍登（Brandon Brennan）手中轟出2分全壘打；3局下曾子祐敲安打後，靠著推進上到二壘，王柏融再敲安打送回1分，隨後盜壘失敗，不過下一棒魔鷹再轟出陽春全壘打，演出單場雙響砲。
終場雄鷹以4比0擊敗悍將，拿下本季第2勝，也是主場首勝，今天澄清湖共湧進1萬6322名觀眾；悍將苦吞開季4連敗，寫下自富邦接手後球隊開季最長連敗紀錄，總教練陳金鋒執教首勝還得再等等。
雄鷹先發投手笠原祥太郎用108球投6局，被敲6支安打、1次四壞保送，另送出6次三振，沒有失分，中職生涯初登板就奪下首勝；接著謝葆錡、王躍霖、雷公（Reymin Guduan）各投1局，都沒有失分，聯手完封悍將打線。
悍將先發投手布藍登則是用56球僅投2.2局，被敲出7支安打、1次保送、3次三振，失掉4分，繼上一場先發對統一獅僅先發投1局失4分後，這場先發再次上演大量失分，吞下本季第2敗。（編輯：龍柏安）1130405
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