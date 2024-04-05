主場開幕戰魔鷹雙響砲慶祝 雄鷹賞悍將4連敗

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者楊啟芳台北5日電）中華職棒新軍台鋼雄鷹隊今天在高雄澄清湖棒球場主場開幕戰，雄鷹洋砲魔鷹演出單場雙響砲、包辦3打點，加上投手群聯手壓制，終場雄鷹以4比0搶勝，賞給富邦悍將開季4連敗。

雄鷹1局下郭永維敲出安打後，洋砲魔鷹（Steven Moya）從布藍登（Brandon Brennan）手中轟出2分全壘打；3局下曾子祐敲安打後，靠著推進上到二壘，王柏融再敲安打送回1分，隨後盜壘失敗，不過下一棒魔鷹再轟出陽春全壘打，演出單場雙響砲。

終場雄鷹以4比0擊敗悍將，拿下本季第2勝，也是主場首勝，今天澄清湖共湧進1萬6322名觀眾；悍將苦吞開季4連敗，寫下自富邦接手後球隊開季最長連敗紀錄，總教練陳金鋒執教首勝還得再等等。

雄鷹先發投手笠原祥太郎用108球投6局，被敲6支安打、1次四壞保送，另送出6次三振，沒有失分，中職生涯初登板就奪下首勝；接著謝葆錡、王躍霖、雷公（Reymin Guduan）各投1局，都沒有失分，聯手完封悍將打線。

悍將先發投手布藍登則是用56球僅投2.2局，被敲出7支安打、1次保送、3次三振，失掉4分，繼上一場先發對統一獅僅先發投1局失4分後，這場先發再次上演大量失分，吞下本季第2敗。（編輯：龍柏安）1130405

中華職棒台鋼雄鷹隊高雄澄清湖主場開幕戰5日開打，雄鷹日籍洋投笠原祥太郎（圖）先發迎戰富邦悍將隊。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中華職棒台鋼雄鷹隊5日迎來高雄澄清湖主場開幕戰，交手富邦悍將隊，悍將派出洋投布藍登（Brennan Brandon Sean）先發上陣。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中華職棒台鋼雄鷹隊5日在高雄澄清湖球場迎接主場開幕戰，洋將魔鷹（Steven Moya Mercedes）（中）3局敲出右外野方向陽春砲，這也是他全場第2支全壘打。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中職台鋼雄鷹隊澄清湖主場開幕戰順利搶下主場首勝，也是總教練洪一中（前右2）總教練生涯第993勝，賽後洪一中與獲選MVP的洋砲魔鷹（前左2）、日本火腿鬥士隊CBO栗山英樹（前右）、現任日本國家隊總教練井端弘和（前左）合影留念。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中職第6隊台鋼雄鷹隊今年正式投入一軍戰場，5日晚間在高雄澄清湖的主場開幕戰共吸引1萬6322名球迷進場關注。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中職新軍台鋼雄鷹隊洋砲魔鷹5日在澄清湖主場開幕戰單場雙響砲，助隊拿下主場首勝，賽後獲選單場MVP。魔鷹也大方分享自己跑回來得分時，會比出日本動漫火影忍者中佐助絕招「千鳥」的結印手勢。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中華職棒台鋼雄鷹隊正式投入一軍戰場，5日迎來高雄澄清湖主場開幕戰，3局下，隊長王柏融敲出中外野方向一壘安打帶1分打點，助隊擴大領先。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中職台鋼雄鷹隊澄清湖主場開幕戰5日舉行，終場順利以4比0完封來訪的富邦悍將隊，收下主場首勝，賽後選手們開心在場中擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中華職棒台鋼雄鷹隊5日澄清湖主場開幕戰對上富邦悍將隊，雄鷹洋砲魔鷹（Steven Moya Mercedes）單場雙響砲，助隊拿勝。圖為魔鷹開轟後回到休息區與隊友擊掌致意。中央社記者張新偉攝 113年4月5日

中華職棒新軍台鋼雄鷹隊澄清湖主場開幕戰5日熱情開打，場邊啦啦隊Wing Stars也全員到齊，在一壘側賣力帶動應援氣勢，也在走道與球迷近距離互動。中央社記者張新偉攝 113年4月5日