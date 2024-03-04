洋投後勁抵台 將穿上台鋼雄鷹40號球衣

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（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職台鋼雄鷹隊新球季第6名洋將、投手後勁今天抵達台灣，將穿上40號球衣，預計7日投入球隊訓練；雄鷹隊史中職一軍首戰將於31日與後勁的前東家樂天桃猿隊交手。

中華職棒台鋼雄鷹隊史第一個一軍賽季備齊6名洋將，4名投手定位先發，分別是日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人、美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius），以及曾效力中職樂天桃猿隊的投手後勁（Bradin Hagens），另外左投雷公（Reymin Guduan）定位終結者，還有洋砲魔鷹（Steven Moya）。

後勁效力樂天桃猿隊期間中文譯名為豪勁，加入雄鷹隊後結合高雄地名改登錄名為「後勁」，雄鷹隊今天發布訊息表示，後勁已經於今天早上抵達台灣。

後勁透過影片跟台灣球迷問好表示，「迫不及待想讓大家知道，很開心有機會能回到台灣，來到新的球隊也是新的開始，接下來我會跟大家一起努力。」後勁預計7日加入球隊訓練。

中華職棒35年賽季將於30日在台北大巨蛋開打，雄鷹隊一軍隊史首戰將於31日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，主場開幕戰將於4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊。（編輯：李亨山）1130304