更多編輯台推薦新聞：
LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到
運動

LeBron James用1475場達標4萬分 賈霸生涯1560場都沒辦到

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特
文化

專訪／沉浸式體驗傳遞克蘇魯恐怖 田邊剛解密洛夫克拉夫特

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典
運動

影片／巨人交流賽姜建銘呂明賜投打 阿部慎之助蹲捕重現經典

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史
運動

圖輯／巨人交流賽大巨蛋首度滿場 3萬7千人齊應援寫歷史

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
桃機南跑道歲修延誤航班 交通部：工程比往年大且未注意交通量
首頁 / 運動
中職
新聞專題
中職1/300
首頁 / 運動

洋投後勁抵台 將穿上台鋼雄鷹40號球衣

2024/3/4 13:45（3/4 14:48 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
中職台鋼雄鷹隊新球季第6名洋將、投手後勁（圖）4日抵達台灣，將穿上40號球衣，預計7日投入球隊訓練。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月4日
中職台鋼雄鷹隊新球季第6名洋將、投手後勁（圖）4日抵達台灣，將穿上40號球衣，預計7日投入球隊訓練。（台鋼雄鷹隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 113年3月4日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝靜雯台北4日電）中職台鋼雄鷹隊新球季第6名洋將、投手後勁今天抵達台灣，將穿上40號球衣，預計7日投入球隊訓練；雄鷹隊史中職一軍首戰將於31日與後勁的前東家樂天桃猿隊交手。

中華職棒台鋼雄鷹隊史第一個一軍賽季備齊6名洋將，4名投手定位先發，分別是日籍投手笠原祥太郎、小野寺賢人、美籍左投哈瑪星（Nick Margevicius），以及曾效力中職樂天桃猿隊的投手後勁（Bradin Hagens），另外左投雷公（Reymin Guduan）定位終結者，還有洋砲魔鷹（Steven Moya）。

後勁效力樂天桃猿隊期間中文譯名為豪勁，加入雄鷹隊後結合高雄地名改登錄名為「後勁」，雄鷹隊今天發布訊息表示，後勁已經於今天早上抵達台灣。

後勁透過影片跟台灣球迷問好表示，「迫不及待想讓大家知道，很開心有機會能回到台灣，來到新的球隊也是新的開始，接下來我會跟大家一起努力。」後勁預計7日加入球隊訓練。

中華職棒35年賽季將於30日在台北大巨蛋開打，雄鷹隊一軍隊史首戰將於31日作客樂天桃園棒球場與樂天桃猿隊交手，主場開幕戰將於4月5日在澄清湖棒球場迎戰富邦悍將隊。（編輯：李亨山）1130304

#中職
#台灣
#台鋼雄鷹
#桃猿
#台北大巨蛋
中職
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
獅隊31日主場開幕戰 賀亮德、吳佳榮傳承14號
172.30.142.208