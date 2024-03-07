王柏融返台練習賽首轟 笠原祥太郎初登板

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（中央社記者楊啟芳台北7日電）中職台鋼雄鷹今天與樂天桃猿在嘉義縣棒球場打練習賽，「台鋼大王」王柏融敲出春訓練習賽首轟，此外，日籍洋投笠原祥太郎首度於練習賽登板，先發3局失1分，雙方3比3戰平。

桃猿隊在2局下率先展開攻勢，廖健富選到保送後，林承飛敲出二壘安打，宋嘉翔再擊出高飛犧牲打，攻下1分；不過4局上，王柏融棒打前東家，從邱駿威手中轟出陽春全壘打追平比分，這也是他返回中職之後、在今年春訓練習賽個人首轟。

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4局下朱育賢、林承飛、林耀煌接連敲出安打，桃猿隊再得1分超前；5局下林政華、杜禹鋒接連敲二壘安打，桃猿3比1領先。不過雄鷹隊在7局上展開反攻，林家鋐選到四壞球保送，陳世嘉敲三壘安打送回1分，孫易伸再擊出中外野高飛犧牲打追平，終場雙方就以3比3握手言和。

此戰桃猿隊推出曾仁和先發，用43球投3局，被敲出1支安打，沒有出現保送，沒有失分繳出好投。雄鷹隊是由日籍左投笠原祥太郎掛帥先發，首度於春訓練習賽登板，先發投3局被敲出1支安打，投出1次三振，失掉1分。（編輯：李亨山）1130307