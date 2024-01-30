賴清德出席中職尾牙 肯定會長蔡其昌任內付出

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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職今天舉行年終尾牙，副總統賴清德親自出席，肯定會長蔡其昌任內的奉獻與付出，完成中職重返6隊規模，也承諾未來擔任總統政見之一是成立體育運動產業發展部，推廣體育並將其產業化。

中華職棒聯盟今天在兄弟大飯店舉行尾牙，也是會長蔡其昌3年任期內最後一次尾牙，副總統賴清德出席。賴副總統是中職統一獅隊球迷，他表示，非常高興能夠參加中職尾牙活動，也在今天場合上看到許多偶像，包括退役球星郭泰源、趙士強、陳義信、黃平洋等人。

賴副總統表示，雖然當不了棒球選手，但可以當個好球迷，未來擔任總統後的其中一項政見，是成立體育運動產業發展部，希望能推廣體育並將其產業化，不僅能讓更多年輕人在運動場上追求夢想，推動產業發展、創造就業機會，讓台灣的經濟更進步，也希望台灣棒球繼續蓬勃發展。

賴副總統更為在中華職棒工作服務滿30年的賽務部主任陳宋卿、副技術長蘇建文頒發獎座，感謝兩人在台灣棒球歷史上付出了一生中最精華的歲月。

蔡其昌在致詞中肯定中華職棒聯盟員工在過去一年的努力，期待大家在新的一年中不要鬆懈，繼續為台灣的棒球運動奉獻心力。

蔡其昌提到，上任會長3年來，聯盟人員都非常團結一致，招商績效也非常卓越，這3年聯盟員工平均每年薪資加獎金都領到15個月上下，這是對大家辛勞的鼓勵。

蔡其昌也說：「過去一年大家的辛勞，讓職棒看到進步。在大家的努力之下，棒球運動推展邁向高峰，功勞要歸於所有聯盟同仁。」（編輯：張雅淨）1130130