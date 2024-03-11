桃園棒球場如期開打不樂觀 領隊話不說死但有3備案

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（中央社記者謝靜雯、吳睿騏台北11日電）樂天桃園棒球場整修進度落後，今天行政院副院長鄭文燦與中職會長蔡其昌等人現場勘查，蔡其昌坦言如期開打難度高；但桃猿領隊川田喜則沒有把話說死，僅表示有3球場備案。

中華職棒賽季將於30日開打，樂天桃猿主場樂天桃園棒球場新球季首戰為31日與台鋼雄鷹隊交手，但桃園棒球場整修進度落後，蔡其昌今天勘查場地後也坦言，工程驗收後還要檢測、測試賽，目前看來程序走完可能要球季開打後1個月。

蔡其昌表示，因為樂天的主場在桃園，球迷北部比較多，當然以球迷主要活動的區域來考量，後續會跟樂天球團討論，目前中華職業棒球大聯盟了解，應該就是台北市的大巨蛋、天母跟新北市的新莊棒球場，因為工程是桃園市政府負責，必須要讓市府先跟廠商完成相關驗收程序，接著聯盟進來辦理相關檢測包括測試賽，最後才可以確定啟用。

蔡其昌說，希望球團先讓球迷知道未來這些場次要移到什麼地方去，因為也要開始規劃售票，球迷必須安排行程，第1要務就是從開幕戰開始，必須要移走的先進行公告，其次是什麼時候可以回到桃園，進行球場整建後的開幕戰，這是2個要決定的時間，後續會與球團協調。

鄭文燦在視察前接受媒體聯訪表示，工程進度大致會完成，但後續包括驗收、適用的比賽，可能會趕不及球季，若趕不及的話，請體育署跟中華職棒、市府及球團要趕快討論，備用的球場要趕快借，一定要等到球場完善後才能夠啟用，趕工固然很重要，安全跟品質也非常重要。

桃猿隊領隊川田喜則今天接受媒體聯訪時沒有把話說死，僅表示昨天跟桃園市府開會時，對方表示球季開打場地來得及，跟今天鄭文燦、蔡其昌等人場勘後的認知不太一樣，會快點確認一下，也會思考替代方案。

川田喜則表示，施工是桃園市政府進行的，現在施工狀況有延後，最後若要選擇其他球場舉行賽事，也需要額外一筆相當大的費用，要用什麼方式處理，都還需要確認討論。

桃猿隊球季開打3月31日至4月7日期間就排了6場主場賽事，川田喜則表示，時間非常接近，近期就要快點決定，至於新莊棒球場、天母棒球場和台北大巨蛋確實是可以預約的狀態，會跟桃園市政府、中華職棒聯盟盡快討論決定。（編輯：李亨山）1130311