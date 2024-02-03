PLG林書豪續缺陣 國王客場不敵夢想家

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（中央社記者陳容琛台北3日電）在當家球星林書豪缺陣情況下，台灣職籃P.LEAGUE+新北國王今天以70比91不敵福爾摩沙夢想家，不過總教練萊恩認為，表現已經非常好。

近期左腳被診斷出足底筋膜炎傷勢，導致林書豪今天持續缺陣，而國王此役也沒有登錄主力球員楊敬敏、李愷諺，並讓24歲小將李威廷以先發之姿上陣，搭配林書緯、蘇士軒及洋將米歇爾（Tony Mitchell）、曼尼高（Kenny Manigault）。

沒想到首節就被夢想家攻下31分，即便國王在第2節靠著米歇爾、曼尼高輪番取分、縮小落後差距，但在第3節進攻又陷入當機，單節僅得11分，成為勝負分水嶺，最後以21分之差慘敗給夢想家。

國王總教練萊恩表示，即便有些球員缺陣，但還是有做得不錯的地方，尤其失誤只有11次，顯示保護球方面很好，只是籃板輸給對手20個比較糟糕，「不過很多人都有展現出拚勁，表現已經非常好。」

以先發上場的李威廷，此役貢獻12分，包含投進2顆3分球，他透露教練團給予很多信心，「我知道很多人缺陣，但更激發我的鬥志，想要用自己表現證明，讓先發學長更信任我。」

萊恩表示，李威廷一直是整支球隊最積極的球員，甚至還會自己留下來多做投籃訓練，「給予上場時間，他也證明自己的得分能力，我覺得需要給他掌聲，因為他在球場下的努力值得讚賞。」（編輯：李亨山）1130203