PLG攻城獅換帥 林冠綸下台改外籍助教掌兵符

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（中央社記者沈佩瑤台北14日電）新竹御頂攻城獅球團今天宣布，與總教練林冠綸協議結束合約，總教練職位將由塞爾維亞籍助理教練密特羅維奇（Milan Mitrovic）接任。

攻城獅透過新聞稿表示，非常感謝林冠綸過去3年多的付出，從無到有建構球隊基礎，特別是成軍初期，林冠綸選擇放棄教職全心全意投入職業球隊的建構，且在第2年就帶領攻城獅闖進PLG聯盟總冠軍賽。

攻城獅總經理張樹人說，非常敬佩林冠綸始終如一的工作態度，也感謝他與攻城獅一起扛起巨大的壓力，打出許多精彩比賽，如今雖卸下總教練職務，球團仍獻上最誠摯的祝福，希望林冠綸未來有好的發展。

談及接任人選密特羅維奇，張樹人表示，密特羅維奇本季加入攻城獅主責防守訓練，球場上要求嚴格，私底下平易近人與大家相處融洽，相信在他帶領下，攻城獅可以繼續完成本季返擊的任務。（編輯：龍柏安）1130214