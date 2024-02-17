UBA世新女籃大勝美和科大 6強複賽開紅盤

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（中央社記者黃巧雯台北17日電）112學年度UBA大專籃球聯賽女子組6強複賽今天在基隆市立體育館開打，衛冕軍世新大學首戰面對美和科大，上半場意外以35比39落後，所幸宋瑞蓁第3節挺身而出，率隊以87比67迎接勝利。

UBA公開女一級6強賽首度移師基隆市立體育館，自今天起將連打5天，衛冕軍世新大學、文化大學、台灣師大、佛光大學、台北市立大學、美和科大將進行單循環賽，爭奪前進台北小巨蛋4強門票。

瞄準5連霸的世新女籃預賽以11連勝穩居龍頭，並展現強大火力，場均得分114.9分高居第1，但今天複賽首戰遇到首闖複賽的美和科大，意外陷入苦戰，上半場打完，罕見以35比39落後。

世新下半場及時回神，第3節靠著宋瑞蓁連得5分逆轉戰局，並有效限制對手攻勢，下半場僅讓對方得28分，最終世新以20分差勝出，收下本季11連勝、跨季19連勝。

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由於農曆春節後緊接就是6強複賽，為了備戰賽事，世新全隊留營過年，除夕在餐廳圍爐，談到首戰似乎調整還未到最佳，世新女籃總教練何正峰接受大會訪問時表示，由於多名球員都有傷在身，加上又是首度在基隆比賽，儘管昨天已先練球熟悉場地，但目前看來球隊還是不太適應，需要再調整。

至於其他2場賽事，佛光大學以66比65險勝北市大學，而預賽排名第2的文化大學，賽前唯一1敗就是來自世新，今天面對台師大，末節遭到對手逆襲，最終以61比67輸球。（編輯：李亨山）1130217