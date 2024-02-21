T1特攻部分賽程異動 傳有意移師大巨蛋

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（中央社記者黃巧雯台北21日電）台灣職籃T1聯盟新北中信特攻申請第2主場辦理短期賽事，傳出部分賽事可能移師大巨蛋，對此球團低調不願證實，僅表示因場地因素調整賽程，比賽地點一旦確認就會對外公告。

T1聯盟今天公告，中信特攻申請第2主場辦理短期賽事，並報請聯盟審核，經聯盟與各球團討論後決議，將調整部分賽程，以利賽事進行。

中華職棒新賽季部分賽事有意安排在大巨蛋舉行，今天傳出中信特攻也打算將下半季部分賽事移往大巨蛋，一旦成真，將是大巨蛋首度舉辦籃球賽。

不過記者向中信特攻球團求證，球團僅低調沒有證實，僅表示：「因場地因素調整賽程，比賽地點一旦確認就會向大家公告。」

T1聯盟這波賽程異動共有5場賽事受影響，且更改後的賽事並未公告比賽地點，包括特攻2月28日在出戰台北戰神、4月13日對台南台鋼獵鷹以及4月14日對戰神。

至於台啤永豐雲豹4月13日在主場迎戰台北戰神，則延至4月20日開打，至於4月20日面對高雄全家海神，提前至4月13日進行。（編輯：龍柏安）1130221