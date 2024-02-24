桃猿軟銀交流賽林智平先發 教頭期待頂替陳俊秀

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（中央社記者楊啟芳宮崎24日電）中職樂天桃猿隊今天在日本宮崎與日職軟銀鷹隊交手，雙方都推出全一軍陣容應戰，其中38歲老將林智平獲得先發機會、指定打擊，教頭古久保健二期待他可以頂替陳俊秀的位置。

樂天桃猿隊今天推出左投陳冠宇先發，先發打序分別為陳晨威（中外野）、林立（二壘）、梁家榮（三壘）、廖健富（一壘）、林承飛（游擊）、林智平（指定打擊）、林耀煌（左外野）、成晉（右外野）、嚴宏鈞（捕手）。

其中第6棒林智平雖然去年在一軍機會較少，不過桃猿隊今年春訓第一場對外實戰就被排進先發打序。桃猿隊總教練古久保健二今天受訪時表示，「去年林智平在二軍保持很好的狀態，後期上一軍後打擊部分也很好。」

古久保健二指出，由於去年一壘手主力陳俊秀還在，林智平的位置相對有受到壓縮，不過陳俊秀本季轉戰中信兄弟，內野多出空缺。古久保健二表示，林智平可以守一、三壘，「相信他可以頂替俊秀位置，加上打擊也非常期待。」

軟銀鷹隊今天也是推出全一軍陣容應戰，打序分別為周東佑京（中外野）、今宮健太（游擊）、柳田悠岐（右外野）、山川穗高（一壘）、近藤健介（左外野）、栗原陵矢（三壘）、華克（Adam Walker）（指定打擊）、牧原大成（二壘）、甲斐拓也（捕手），先發投手為大津亮介。（編輯：陳政偉）1130224