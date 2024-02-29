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溜馬哈利伯頓2月29日生 每4年才能慶生一次

2024/2/29 20:27
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（中央社記者黎建忠台北29日電）美國時間今天已是每4年才一次的2月29日，在ABA和NBA史上共有4人在今天出生，但現役球員僅有溜馬後衛哈利伯頓，幸好生日當天溜馬沒賽事，可以開心過這難得的生日。

現年24歲、效力於美國職籃NBA印第安那溜馬的控球後衛哈利伯頓（Tyrese Haliburton）今年迎來生涯年，平均每場攻下21.4分、11.6次助攻，三分球投籃命中率高達39.3%，溜馬也在他的帶領下，暫居東區第7的成績。

哈利伯頓出生於2000年2月29日，是每4年才能過一次生日的人，根據美國媒體Basketball-reference.com統計，包括美國籃球協會（ABA）和後來的NBA在內，除了哈利伯頓外，另有3人是在2月29日出生，至於美國女子職業籃球聯賽（WNBA）也有3人在2月29日出生。

哈利伯頓之前在洛杉磯快艇球星喬治（Paul George）的Podcast時就曾透露，他媽媽說本來他的預產期是3月，沒想到提早報到就變成2月29日生日。

哈利伯頓說，「出生後媽媽要我選2月28日或者3月1日慶生，我想說自己是2月生的，所以就選2月28日，但後來長大之後有錢了，就選擇2天都慶生。」（編輯：李亨山）1130229

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