中職獅隊第5名洋投裴瑞茲抵台報到 3A經歷豐富

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（中央社記者楊啟芳台北2日電）中華職棒統一獅隊今天指出，開季第5名洋投裴瑞茲今天已抵台報到，預計明天就會加入球隊春訓調整、備戰開季。裴瑞茲雖然在美職大聯盟僅出賽過2場，不過在3A經歷豐富。

本季統一獅隊主場賽事將於3月31日在台南棒球場進行開幕戰，球隊積極補強洋投戰力，除了去年底已經確定與回鍋的3名熟面孔羅昂（Logan Ondrusek）、布雷克（Brock Dykxhoorn）、勝騎士（Mario Sanchez）簽約，這個月初再宣布簽下左投凱力士（Jake Kalish）。

統一獅隊近日再簽下第5名洋投裴瑞茲（Hector Perez），獅隊今天發布訊息表示，裴瑞茲已於今天抵台加盟獅隊完成報到，預計明天投入球隊春訓調整。

27歲右投裴瑞茲在2020及2023年曾短暫上過大聯盟，僅出賽2局，近2年主要在3A出賽，去年出賽42場主要為後援、投65局，拿下4勝1敗、防禦率4.02。

裴瑞茲在小聯盟共8個球季，累積206場出賽，拿下28勝23敗，還有13次中繼成功、17次救援成功，防禦率3.78。（編輯：戴光育）1130302